外媒臥底揭愛國同心會內幕！要求警察交出台獨名單

《半島電視台》臥底揭露，「中華愛國同心會」會長周慶峻透過認識的警察，要求交出有支持台獨的警察名單，並用手段威脅他們別搞台獨。（資料照）

2018-09-13 13:05

〔即時新聞／綜合報導〕中東《半島電視台》（Al Jazeera）近日推出紀錄短片，指出中國除了以軍事、外交手段持續施壓外，也正加強影響台灣民心和台灣人對台灣未來地位的態度。其中揭露「中華愛國同心會」會長周慶峻透過認識的警察，要求交出有支持台獨的警察名單，並用手段威脅他們別搞台獨。

《半島電視台》記者李成琳（Lynn Lee）透過臥底深入愛國同心會，目睹周慶峻與一名疑似熟識的警察對話，周要求對方交出警察局內的台獨支持者名單，周希望藉此編列支持台獨的警察名冊。

周慶峻通話完後向臥底解釋：「這是警察。」臥底問：「你們是朋友嗎？」周慶峻回答：「我們互相利用，他並不是真正的朋友。第一，我希望製作台獨支持者的名冊；第二，我希望給他警告，不要給我搞台獨，我會讓你知道厲害。」

臥底進入愛國同心會時，周慶峻還特別詢問是否有「中國身分證」，避免來台工作者有任何「洩密」行為。周慶峻問：「你有大陸（中國）的身分證嗎？」臥底回答：「有，我有大陸身分證。」接著周說：「我不相信台灣人，我只相信大陸人，因為大陸人，我們在大陸都有親人，你不會向外部人揭露我們在做什麼。如果你做（揭露）了，（也許）對你沒傷害，但對你大陸親人有傷害。」