追擊張天欽打侯 藍委要求促轉會全體請辭、暫停運作

2018-09-13 11:18

〔記者林良昇／台北報導〕促轉會副主委張天欽在內部會議直接點名國民黨新北市長參選人侯友宜是轉型正義最惡劣的例子，甚至自認促轉會就是「東廠」，離譜談話遭批，張天欽昨閃電請辭，行政院長賴清德、促轉會主委黃煌雄對外道歉，國民黨立委今則進一步要求促轉會全體請辭，暫停運作，並赴北檢告發張天欽等人。

在張天欽閃辭後，國民黨團今再召開記者會，國民黨黨團總召江啟臣表示，從中央到地方，都有破壞行政中立的行為和政治干預，有很多「張天欽們」存在，讓一般公務員不堪壓力，影響國家公務體系運作，江更直指台中市政府就是案例，要求公務員直接輔選，干預選舉，監院應主動調查，從中央到地方通盤清查不守行政中立的個案。

江啟臣批評，張天欽也許是促轉會的「老鼠屎」，但促轉會這鍋粥已經爛掉了，讓民眾把粥吞下去，只會讓轉型正義拉肚子，促轉會所有委員、研究人員應該即刻全體請辭，暫停運轉，停審促轉會新年度預算，並將把該案送司法機關，監院也應該立案調查促轉會違反行政中立。

國民黨團書記長曾銘宗強調，這不是個別事件，政府機關裡面有更多「張天欽們」，是由上而下的組織性結構問題，張天欽會議中有提到的中選會、涉及側翼的立委等，事實都還沒釐清，必須進一步調查。

曾銘宗也懷疑，張天欽自認為「東廠」，但東廠只是工具，背後的影武者是誰？誰負責主導？是行政院？總統府？還是民進黨中央？都要調查清楚。

曾銘宗強調，在立院開議後，國民黨團將要求組成跨部會調查小組，在責任未釐清前，促轉會暫停運作，國民黨也將到北檢告發，追究相關人員責任；總統蔡英文、行政院長賴清德一路重用張天欽，應負政治責任。

國民黨立委柯志恩則表示，出現在張天欽會議中的促轉會人員們，促轉會主秘許君如曾是蔡總統在陸委會主委任內重用的副主委傅棟成的嫡系人馬；研究員蕭吉男曾是台聯提名的議員候選人、李登輝基金會研究處處長；副研究員張世岳曾是陸委會經濟處副研究員；研究員曾建元則是想想論壇專欄作家，是親綠學者。

柯志恩認為，促轉會人馬都是蔡總統在陸委會時的嫡系人馬，黃煌雄被張天欽架空，張天欽可以膽大妄為就是因為可以直達天聽的背景，這樣如何讓人相信可以轉型正義？促轉會才該被促轉。