海外台獨先驅 腦神經權威周烒明辭世享壽88歲

在美國積極推動台獨運動的北美台灣人醫師協會創會會長周烒明，於上週辭世，享壽88歲。（圖擷取自「吳三連臺灣史料基金會」）

2018-09-13 13:01

〔即時新聞／綜合報導〕在美國積極推動台獨運動的北美台灣人醫師協會創會會長周烒明，於上週辭世，享壽88歲，他在醫學亦有相當大的成就，20多年前被診斷出帕金森氏症，生活仍過得相當豐富，閒暇時還會藉由拉小提琴自娛娛人。

綜合媒體報導，周烒明1930年在日本東京出生，16歲回到台灣，就讀台灣大學時期結識妻子吳秀惠，在美國深造時開始接觸台獨運動，有次護照到期申請加簽，卻遲遲沒收到回應，後來才得知是因為被國民黨特務列入黑名單，周烒明夫婦也因此失去國籍。

周烒明33歲在美國威斯康辛大學醫院擔任住院醫師時，成功診斷出「進行性多巢脫髓白質腦炎」這項難以確診的病例，讓他知名度大增；除了致力於醫學專業之餘，周烒明不忘推動台獨，擔任「台灣問題研究會」的顧問，「台灣問題研究會」常開會討論台灣歷史與政經問題。

1966年7月4日，經過一連串的奔波、會談，台灣問題研究會和UFI合併成立「全美台灣獨立聯盟」（UFAI），並訂出4大方向：刊登台灣追求自由民主的宣傳、總部遷到紐約、「自由長征」到各大學宣傳理念、發行《Formosa Gram》刊物，由周烒明擔任中央委員長。

1984年7月14日周烒明成立北美台灣人醫師協會並當選會長，曾任美國神經病理學會副理事長、獲得日本全國腦神經學會最高外國人榮譽獎的周烒明，在醫學擁有傑出成就，在海外仍不畏政治局勢的壓迫，積極推動台獨運動，精神及成就都相當讓人敬佩。