選戰繪聲繪影 高市議員參選人簽署「六不宣言」

2018-09-13 11:03

〔記者葛祐豪／高雄報導〕選舉賄聲賄影，民進黨高雄市議員陳信瑜今天發起「乾淨選舉靠你我，攜手高雄向前走」活動，簽署選前不插旗、不掛布條、不買賣票，選後不包工程、不拿紅包、不兼職的「六不宣言」，現場共有8位市議員參選人（含7位現任市議員）響應。

今天簽署「六不宣言」的市議員參選人，除了陳信瑜，還包括高雄市議會議長康裕成、議員張豐藤、陳慧文、陳政聞、何權峰、俄鄧‧殷艾、新人黃文益，都是民進黨籍。

陳信瑜透露，檢調昨天已開拔到小港區查察賄選，為了要一場乾淨的選舉，「六不」是議員的低標門檻與基本道德要求。

張豐藤說，他從第一次選舉，就堅持不掛旗、不掛布條，他認為這是浪費資源的作法，增加環保局人員的辛苦，他也呼籲檢調多加油，賄選傳聞不只小港區。

陳政聞與黃文益都說，堅持不插旗與不掛布條，還引起一些選民質疑，出現「是不選了嗎？」或「不插旗是以為穩當選嗎？」的聲音，優質選風要靠參選人與選民共同改善。

康裕成強調，為提升優質乾淨的選風，她將在下屆議會提出新的自治條例，針對看板數量、大小、懸掛地點，提出約束規範，雖然無法完全禁止，至少能規範安全性。

「六不宣言」簽署活動，邀請了高雄市民進黨所有議員參選人共同參與，但有些人今天有行程無法參加，後續將持續開放簽署，希望讓選前有乾淨選風的質樸，選後有理性問政的專業。