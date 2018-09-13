中市五大總工會聲明 自主發起林佳龍後援會活動

議員質疑勞工座談會變成舉選造勢大會，台中市五大總工會發布共同聲明駁斥。 （取自台中直轄市總工會）

2018-09-13 10:37

〔記者黃鐘山／台中報導〕針對「企產職業工會聯合支持林佳龍連任後援會」活動，台中市總工會等5大總工會發布共同聲明，強調由各大總工會及所屬會員工會共同自主發起，主要是肯定市府努力打造優質健康的勞動環境。各工會不針對政黨或對象，只以勞工政策及行政作為，做為是否支持的判斷基準。

市議員日前在議會質詢說，8月11日由勞工局長黃荷婷掛名主辦的勞工座談會，竟成為市長林佳龍競選後援會造勢大會。黃荷婷答詢澄清活動由民間自行主辦，相關的通知簡訊更非市府發送，他本人僅利用個人公餘時間參加，並未動用勞工局任何資源。

對此，台中市勞工服務社理事長賴天權日前發表聲明，澄清活動由民間工會團體發起，參與者都是自動自發出席；台中市總工會、大台中職業總工會、台中市職業總工會、台中市產業總工會、台中直轄市總工會等也發布聲明，並將聲明稿貼於台中直轄市總工會官方網站。

聲明稿說，此活動並不是勞工局或勞工局長所主辦的公務活動，而是工會共同舉行的自主性活動，且多年來，各工會不針對政黨或對象，只以勞工政策及行政作為，做為支持與否的判斷基準，2014年即未參與任何候選人之後援會組織。

聲明稿表示，林佳龍市長和黃荷婷局長上任3年多，透過各種管道及機會與基層勞工站在一起，時時刻刻瞭解勞動市場發生的問題，與勞工夥伴及工會，共同面對問題，研擬政策，跳脫刻板印象，挑戰新思維，開創並推動各項重大勞動政策，這些不單只是林市長、黃局長的施政作為，也全是台中市勞工及工會的勞動政策。

自林佳龍上任以來，除了延續以往的勞工行政作為外，更提升對工會的信任及友善，使工會與勞工局形成緊密的夥伴關係，共同打造台中市優質健康勞動環境。

勞工局長黃荷婷則提出多元勞動政策，包含開辦亞太勞動力論壇、參加世界性勞動議題論壇等國際活動、創立國際移工服務中心照顧移工夥伴，不僅讓台中勞工與國際組織交流，更提升讓移工在台中有家的感覺。

針對在地本土產業發展，市府也首創魯班公職場達人活動，重現傳統工藝本質，呈現台中匠師精神。另也重視勞工生活，帶領志工團隊深入基層，協助弱勢勞工解決生活困難，邀集企業捐助修繕弱勢勞工房屋，希望能幫助更多弱勢勞工，重返職場提升勞動力。

勞工局也意識到，職業工會會員無事業單位照顧，除延續原有職業病勞工健康檢查工作，更進一步針對職業工會會員做身體健康檢查，提供勞工健康生活。更重要的是，勞工局在國中、高中學生在學期間，除了帶領學生認識勞動尊嚴及就業平權核心價值，也透過勞動教育的傳達勞動法令，減少無謂的勞資爭議案件。