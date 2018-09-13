國民黨要求「張天欽們」即刻下台

2018-09-13 10:30

〔記者施曉光／台北報導〕促轉會副主委張天欽昨因被爆料，曾在幕僚會議上點名要求「操作」國民黨新北市長參選人侯友宜是轉型正義的惡劣例子而請辭下台，府院黨也已出面道歉，國民黨發言人洪孟楷今仍質疑，這只是一個張天欽的斷尾求生，促轉會還有其他同樣不適任的「張天欽們」也應即刻下台。

他點名遭爆料與張天欽一起開會的促轉會研究員蕭吉男、副研究員張世岳以及主秘許君如等人，當天相關談話內容有如「黑幫密會」，設計陷害，如果繼續留下來，促轉會絕對無法發揮原有功能，也無法被中華民國全體國民接受，而當初任命張天欽的人也應該出面說明，蔡英文總統不能以不清楚置身事外。

洪孟楷表示，民進黨政府昨天一致推稱是張天欽的個人行為，這種作法只是斷尾求生、神切割，如果促轉會裡面剩下來的「張天欽們」不做處理，民進黨以後永遠就不要再提「正義」二字，否則只是消費「正義」、污辱「正義」。

此外，針對花蓮縣長傅崐萁遭判刑確定，被解除縣長職務，傳聞行政院將指派曾經代表民進黨參選花蓮縣長的盧博基擔任代理縣長，洪孟楷表示，盧博基已經放話要讓花蓮縣政府天翻地覆，明明只是看守代理職務，卻有如此態度，坐實了綠營想要操弄花蓮縣選情，為特定人選輔選。

他強調，民進黨以司法為工具，只要國民黨選情有起色的地方，就會有舊案被拿出來操作，像該黨雲林縣長參選人張麗善選情起色，張麗善的哥哥、前雲林縣長張榮味即被發監執行，如今對付傅崐萁的手法一樣如法炮製，完全是政治操作，他呼籲選民今年選舉一定要守住後山、守住藍天，不要讓黑手指染花蓮。