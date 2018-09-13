板橋音樂公園地下停車場動土 議員參選人搶亮相

板橋音樂公園地下停車場開工動土，由市長朱立倫帶領上香，地方民意代表出席踴躍，左起議員曾煥嘉、黃俊哲、立委張宏陸、議員王淑慧、周勝考、林國春、劉美芳、何博文。（記者何玉華攝）

2018-09-13 10:12

〔記者何玉華／新北報導〕新北市板橋區音樂公園地下停車場工程今（13）日舉行開工動土典禮，將興建地下3層公共停車場，地面復舊後將保留公園規劃，總經費投入6億8115萬5000元，將可提供511個小型車停車位及100個機車停車位，交通局表示，預計109年4月完工。

典禮由市長朱立倫帶領上香，地方民意代表出席踴躍，包括立委張宏陸、議員曾煥嘉、黃俊哲、王淑慧、周勝考、林國春、劉美芳、何博文等人都出席。

交通局指出，音樂公園周邊多屬老舊建築，停車空間相當不足，在音樂公園闢建地下3層停車場後，公園也會重新規劃整體景觀，包括大面積的廣場、草地、風雨操場，還有地景式遊戲場設施。

新北市長朱立倫表示，任內已完工啟用146處停車場（含平面及立體式），加上路邊新增停車格，全市共增加1萬9782個汽車位及11萬6446個機車位，投入經費高達120億元，「過去台北縣有可能花嗎?」

交通局長王聲威說，完工後的地下停車場，將提供車牌辨識系統、車位在席及智慧尋車等全自動智慧化的停車環境，並進一步檢討將現有路邊停車車輛引導至地下停車場，改善停車秩序與交通環境。