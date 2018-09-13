餐宴貴賓席被團團包圍 李建昌傻眼：吃菜還吃面紙啊！

年底大選在即，民進黨籍台北市議員李建昌日前在臉書貼照發文，表示自己出席內湖金龍路上的金碧宮28週年慶祝活動時，驚見「貴賓席」桌上擺滿里長、議員參選人的選舉文宣小物。（圖翻攝自李建昌臉書）

2018-09-13 10:15

〔即時新聞／綜合報導〕年底大選在即，民進黨籍台北市議員李建昌日前在臉書貼照發文，表示自己出席內湖金龍路上的金碧宮28週年慶祝活動時，驚見「貴賓席」桌上擺滿里長、議員參選人的選舉文宣小物，將啤酒、瓜子與餐具等「主角」團團包圍，讓李建昌忍不住驚呼，「吃菜還是要吃面紙啊！」

根據李建昌貼出的照片可見，鋪有大紅囍字桌巾的圓桌上，原本應置放碗、筷子、杯子、勺子、玻璃瓶裝酒、閒聊用的瓜子、兩小碟醬料、開瓶器，但卻多了至少20包以上面紙、數張宣傳單、3瓶罐裝水，上頭均「印好印滿」多名政治人物的照片與口號，讓人一眼望去似頗眼花撩亂，有的蓋住現成的餐具，或是借用壓在下面，不知是否想防止被風吹走。

李建昌在文中直言，「天啊！這是吃菜還是要吃面紙啊！競爭的人生！拼了就是！」其他網友見狀哈哈大笑、「這真的是很澎湃」、「比菜多」、「吃個飯，一個月大便的衛生紙都有了」、「桌子太小」、「看起來面紙不錯彳」、「吃競選傳單好了，將就點」；還有人打趣地說「我的還沒放哩」。