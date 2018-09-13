澎防部配合時事 聯合反登陸作戰操演

澎防部出動戰車砲，希望殲敵於岸際。（記者劉禹慶攝）

2018-09-13 09:13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖防衛指揮部因應中國在南海武力擴張，恐將造成周遭國家武力失衡，因此今日規劃聯合反登陸作戰操演，模擬「中共」南海軍團大舉來犯，動員官兵700餘人、8類37項各式火砲參加演習，並邀集地方仕紳現場觀禮。

今年澎防部演習有別於以往「紅軍」、「藍軍」之分，直接以「中共」稱呼，並視為假想敵，我國軍在五德營區及澎南海域實施反登陸作戰操演，出動9台M60A3戰車、4門120公厘迫擊砲、4門81迫擊砲、6門155公厘榴彈、4門105公厘榴彈、4挺40榴彈槍、4挺50榴彈槍、2台F16戰機加入操演，海軍艦艇因天候不佳臨時退出，總計發射1172發各式砲彈。

操演由副參謀總長陳寶餘上將抵澎主持，並邀請副議長陳雙全、澎湖縣政府官員及地方仕紳多人前往觀禮，了解國軍平日訓練成果；狀況模擬中共南海軍團突襲澎湖，由澎防部指揮官黃金財中將領軍，整合作戰區三軍火力，區分空中應援、陸海通聯、戰場照明阻止擾亂射擊、海上集火射擊及防護射擊等項目，火砲響光劃破黎明天空，場面相當壯觀。

參加演練的戰車營戰一連下士吳寀彤，是駕駛戰車的唯一金花，表現出巾幗不讓鬚眉的豪氣，對於連續3年參加聯信操演、漢光演習及反登陸作戰操演，不覺得苦，只是會擔心曬黑及睡眠不足；戰車營中校營長李易達，則為此次操演所屬官兵表現打100分滿分佳績，有信心能肩負捍衛疆土重責。

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