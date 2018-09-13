中對台打壓無止盡 吳釗燮：各國應面對「中國問題」

外交部長吳釗燮。（資料照）

2018-09-13 08:43

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部長吳釗燮於美東時間9月12日上午，透過預錄影片，在美國華府智庫「全球台灣研究中心」（Global Taiwan Institute, GTI）年度研討會中發表專題演講。吳釗燮說，中國對台灣的威嚇，影響台灣、更危及區域安全與權力平衡，世界各國亟需共同面對「中國問題」。吳釗燮並強調，「台灣關係法」即將邁入立法40週年，台美應該強化彼此的「特殊關係」，台灣是追求自由開放區域的理想夥伴。

外交部今天上午發布新聞稿指出，吳釗燮12日以預錄影片方式，在美國華府智庫GTI年度研討會中發表專題演講，主題為「民主台灣，必將勝出」。

吳釗燮指出，中國益發密集、蠻橫且無止盡地對台打壓，從脅迫國際航空公司更改台灣標示、報復刊登台灣外長專訪內容的日本媒體，到威脅西班牙薩拉曼卡大學校方取消「台灣文化日」活動等，「中國才是問題所在」，而非台灣。

吳釗燮強調，中國對台灣的威嚇與壓迫，不僅影響台灣，更危及區域安全及權力平衡，也將損及全球自由及民主的核心價值。國際社會應該正確認識，當前世界各國亟需共同面對的其實是「中國問題」，而不是「台灣問題」。

吳釗燮也指出，在「台灣關係法」 即將邁入立法40週年之際，台美雙方應該強化彼此間的「特殊關係」，尤其對於川普政府目前推動的「印太戰略」，台灣將是美國及其他理念相近國家追求自由開放印太區域的理想夥伴，可在經貿投資、專業能力、民主治理及公民社會能力建構等方面提供協助。

吳釗燮說，「台灣絕不會被擊敗」，且正贏得越來越多理念相近國家的支持。吳釗燮也特別在影片中感謝川普政府、美國國會及華府政策圈的廣泛支持，讓台灣不感孤獨。吳釗燮也再次呼籲國際社會，當中國以「銳實力」傷害他國時，台灣的「暖實力」正散發出正直、務實及真摯的關懷與價值。

吳釗燮向國際社會喊話說，正視台灣的存在，並與台灣攜手合作，捍衛共享價值，建立以「自由民主為基礎的永久和平」。吳並以聖經故事比喻：「台灣是大衛，面對巨人中國歌利亞，民主台灣，必將勝出」。