曾自曝大學海撈2億 花蓮王涉炒股將淪階下囚

花蓮縣長傅崐萁涉嫌炒作合機股票案，經13年纏訟，最高法院昨判傅1年4月有期徒刑，減刑為8月，沒收不法所得6302萬餘元定讞，傅也將入獄服刑。（資料照）

2018-09-13 07:03

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮縣長傅崐萁於親民黨立委任內，涉嫌炒作合機電線電纜公司股票案，經13年纏訟，最高法院昨判傅1年4月有期徒刑，減刑為8月，沒收不法所得6302萬餘元定讞，傅也將入獄服刑。傅崐萁曾自曝，大學時期賺進2億，30幾歲就身價百億。他在花蓮擔任兩屆立委、兩屆縣長，長年呼風喚雨，如今卻將淪為階下囚，花蓮地檢署近日將發監執行。

傅崐萁曾上節目說，自己大學時期就兼了好幾份工作，擺過地攤，大二當過土地仲介，跟房東包下整棟學生公寓，當起二房東，大三就賺到2億元，全盛時期資產總值甚至達80億元，30幾歲就有百億身價。也因房產、股市下滑，一度負債20億元。

本報報導，傅崐萁從政路就跟「花系列」一樣精彩，在花蓮擔任兩屆立委、兩屆縣長，被稱「五星縣長」、「花蓮王」，各界評價不一，因涉台鳳炒股案、合機炒股案，及近兩年理想大地案（理想大地案日前不起訴），官司纏身，傅早有危機感。甚至在2009年當選花蓮縣長後，宣稱與妻子徐榛蔚離婚，並於就職後任命徐為副縣長，還因此被判偽造文書，法院認證是「假離婚」。

今年徐榛蔚登記參選下屆花蓮縣長，外界認為「買雙保險」的策略明顯，傅在選前70天因「合機案」定讞須入獄，早有心理準備，他昨也回應「絕不屈服，8個月後又是一條好漢。」