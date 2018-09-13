中正學術自由碑無關學運？ 碑文撰稿人胡元輝說始末

前行政院長江宜樺日前獲聘國立中正大學戰略暨國際事務研究所專任教授，他12日首度到校授課前受訪說，校方設置的「太陽花學運」學術自由碑，內文與學運無關，不會因他人提議在閣揆任內下令鎮壓群眾等做為，而到碑前懺悔；圖為學術自由碑。（記者曾迺強攝）

2018-09-13 00:23

〔記者曾迺強／嘉義報導〕前行政院長江宜樺日前獲聘國立中正大學戰略暨國際事務研究所專任教授，他12日首度到校授課前受訪說，校方設置的「太陽花學運」學術自由碑，內文與學運無關，不會因他人提議在閣揆任內下令鎮壓群眾等作為，而到碑前懺悔；對此，中正大學傳播學系教授胡元輝以碑文撰寫者、同時是2014年中正大學太陽花運動聲明的撰稿人身分，今晚在臉書發文說明碑文始末。

胡元輝發文指出，2014年3月18日太陽花運動爆發後，中正大學校園內也興起一股運動參與熱潮，許多學生個別或包車北上到立法院外集結、靜坐，也有校內學生社團在行政大樓與社會科學院間的大草坪發起民主講堂。

時任該校社會科學副院長的胡元輝，在3月24日學校行政會議上，經時任校長吳志揚指示，為學校代擬太陽花運動聲明稿，校方當日就在學校網頁以「反服貿事件，中正大學發出聲明稿」為標題，公告該份聲明；2個多月後，吳志揚決定在師生發起民主講堂的草坪立碑，並將太陽花學運聲明的文字作為碑文。

胡元輝在臉書指出，6月25日正式立碑，才看到所援引之碑文內容，正是聲明中的關鍵文字，：「大學為知識殿堂，探尋真理，沒有包袱，亦無所畏懼，被視為國家行政、立法、司法與媒體之外的第五權。因此，學生與教師以非暴力方式關心公共事務與國家發展，乃公共知識份子的表現，不容抹黑與漠視。」

在反服貿事件中，中正大學發出聲明稿全文如下：

「兩岸服貿協議事件已造成全國劇烈震盪，不僅國會為之停擺，政務難以運作，社會更已陷入高度不安的情境。如果政府不能妥善處理此事，勢必形成難以收拾的憲政民主危機。

大學為知識殿堂，探尋真理，沒有包袱，亦無所畏懼，被視為國家行政、立法、司法與媒體之外的第五權。因此學生與教師以非暴力方式關心公共事務與國家發展，乃公共知識份子的表現，不容抹黑與漠視。

基於當前國家情勢，我們要懇切呼籲政府，特別是領導國政的馬總統應以全民總統的精神，認真傾聽民意，俯身進行溝通，並以民主精神儘速協商解決當前的憲政危機。

國家是全體人民的國家，政黨與個人利益不僅偏斜而且短暫。如今危機已經形成，請馬總統與政府立即採取行動，保存國家永續發展的生機！」