徐定禎發言人告徐耀昌 求償「1000份大麥克套餐」

李京勳臉書PO文說，已對徐耀昌及林佛樹提告，並求償「1000份大麥克套餐」。（翻攝李京勳臉書）

2018-09-12 22:02

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣長選戰白熱化！日前無黨籍縣長參選人徐定禎競選總部發言人李京勳，遭國民黨現任縣長徐耀昌競選總部主任林佛樹指控為「掏空苗栗縣庫的黑手」，李京勳今晚臉書PO文說，已對徐耀昌及林佛樹兩人提告，而林佛樹是麥當勞頭份店前老闆，自己外號是「麥克」，因此附帶民事求償「1000份麥當勞大麥克套餐」，若勝訴，將招待弱勢孩童享用。

李京勳日前召開記者會，指控徐耀昌竟重用涉貪遭一審判刑18年半的前通霄鎮長徐永煌為苗縣府工策會副總幹事，根本私相授受，「把苗栗人當笨蛋。」

林佛樹則反擊說，李京勳是前縣長劉政鴻的心腹，是「掏空苗栗縣庫的幕後黑手」，而且慣用抹黑手段，現投靠徐定禎陣營，強將徐永煌定罪，意圖「借屍還魂」想再次掏空苗栗。

對此，李京勳認為林佛樹指控不實，導致名譽受損，今晚臉書PO文說，已對徐耀昌及林佛樹提告，除了要求對方公開道歉，民事賠償部分，李京勳想到林佛樹曾是麥當勞頭份店老闆，而自己「走跳江湖」的外號是「麥克」，並自嘲身材也算大號，因此靈機一動，想到求償1000份麥當勞大麥克套餐。

林佛樹則回應表示尊重，一切交由司法裁處，但希望雙方陣營仍能回歸到政策面討論，勿淪為選舉口水戰。