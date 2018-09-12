基隆林泉里長父子接力服務81年 今年第三代再接棒

2018-09-12 22:38

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市今年底三合一選舉，157里中有54里同額競選，其中仁愛區林泉里長駱精一連任10屆，是基隆最資深里長之一，他和父親駱茂生共服務地方逾80年，今年交棒給兒子駱俊雄，同額競選，可以提早宣布當選，駱家3代都當里長，樂在為基層民眾服務。

仁愛區林泉里長駱精一，從1978年8月起連任10屆里長，服務里民41年半，將獲內政部二等獎章。駱精一說，他的父親駱茂生從日治時代的保正做起，在林泉里服務了40年，他1978年是在隔壁桃源里當里長，父子倆同時當里長「看頭顧尾」，後來林泉里和桃源里合併為1里，他接任林泉里長，2代服務地方81年。

駱精一今年76歲，決定交棒給兒子駱俊雄接手，他說，里長要勤快，里民一通電話他就到場「無暝無日」，颱風天或下大雨，要巡視水溝不要被塞住，影響排水，還要不怕得罪人，他曾經為了處理里內事務，被里民告了十幾年。

他說，林泉里主要道路復興街是6米無尾路，消防車或垃圾車難掉頭，有救災救護安全顧慮，他一再努力開闢聯外道路，現在開闢了2條環山道路通往劉銘傳路和月眉路，他可以安心交棒了，讓年輕人繼續去打拚。

目前從事土木工程的駱俊雄說，他退伍後，就跟在父親身邊學習，爸爸沒空時，他也幫忙處理里內事務，可以無縫接軌，這次他同額競選，他很感謝里民的支持，會秉持父親服務精神為里民服務。