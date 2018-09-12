促轉會成東廠？ 侯友宜質疑：誰縱容「張天欽們」？

國民黨新北市長參選人侯友宜。（記者陳心瑜攝）

2018-09-12 21:32

〔記者陳心瑜／新北報導〕促進轉型正義委員會（促轉會）副主委張天欽在內部會議，點名國民黨新北市長參選人侯友宜「是轉型正義最惡劣的例子」。侯友宜表示，促轉會成了東廠，並不是張天欽辭職與否的問題，而是「誰任用『張天欽們』？誰縱容『張天欽們』這樣的做法？」他認為蔡英文總統應該說清楚。

媒體也詢問侯友宜對於花蓮縣長傅崐萁將入監的看法，侯友宜則表示，整天忙跑行程，沒有注意此事，等了解後再告訴大家。

侯友宜今天晚上至三重體育館出席全國旅新北同鄉會厚友誼後援大會，為各同鄉會幹部授旗「厚友誼」旗幟，搶攻同鄉會票源。

侯友宜致詞時提及，什麼是促轉會？當今許多人為了選戰進行政治操作、撕裂感情，如果一個政黨心中沒有人民，只為打贏選戰，是一個沒有理想的政黨，讓他「非常傷心」，他自己一輩子和警察弟兄出生入死，從來不怕死，槍也打不死，但是死要有價值，犧牲自己沒有關係，但不要對不起國家社會，但當自己為國家奉獻，現在卻有人要說「你為國家做事不對、你拚得不對？」

侯友宜更指向一旁的退休警察，表示如果要清算，那這些退警是不是要被抓？認為應該好好回報團結的台灣，不要當東廠的打手，台灣沒辦法再輸下去，應該好好團結起來，為台灣做事。

侯友宜說，三重有許多北上打拚的鄉親，自己也有同樣的背景，而出外人沒背景，希望和大家一起逗陣向前行，因此，選舉主軸，就是只要安居樂業的好生活。