呼籲歐盟遏止中國破壞台海穩定 歐洲議會通過決議案

歐洲議會正於法國史特拉斯堡舉行全會，通過「歐中關係報告」決議案，呼籲歐盟及其會員國遏止中國武力挑釁台灣與破壞台海和平穩定。（資料照，歐新社）

2018-09-12 20:26

〔記者呂伊萱／台北報導〕歐洲議會今天通過「歐中關係報告」決議案，呼籲歐盟及其會員國遏止中國武力挑釁台灣與破壞台海和平穩定。外交部今天晚間對於歐洲議會展現堅定支持友我的立場，表示由衷謝意，並再次呼籲其他理念相近國家正視中國對全球秩序造成的嚴重威脅。

歐洲議會於9月12日法國史特拉斯堡全會，通過「歐中關係報告」決議案。

這份報告在兩岸關係方面，強調中國獨裁黨國體制與台灣多元政黨及民主政治的強烈對比，以及中國升高兩岸緊張情勢。報告也呼籲歐盟及其會員國，遏止中國武力挑釁、破壞台海和平穩定的行為。報告強調，兩岸應以國際法為基礎，透過和平方式解決爭端，同時對於中國片面決定在台灣海峽開啟新航線一事，報告表達關切，並鼓勵北京與台北恢復官方對話。

報告也重申，歐洲議會支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）及國際民航組織（ICAO）的一貫立場，認為排除台灣參與國際組織並不符合歐盟利益，同時再度表達議會對台歐盟雙邊投資協定（BIA）的堅定支持。

歐洲議會近年來多次通過決議案支持台灣，此次決議案不僅再次肯定台灣民主自由發展，也關切台海和平穩定、鼓勵兩岸恢復官方對話。外交部今天晚間發布新聞稿表示，在中國政府對我蠻橫打壓及霸凌之際，外交部對歐洲議會展現堅定支持友我立場，表示由衷謝意。

外交部也再次呼籲其他理念相近的國家，正視、因應中國對全球秩序及安全所造成的嚴重威脅，並採取一致的立場共同反制中國的不當作為。

「歐中關係報告」由荷蘭籍歐洲議會議員Bas Belder主筆，獲歐洲議會跨黨團議員支持。報告中提及歐中關係發展、「16+1平台」、「一帶一路」以及中國進行社會控制、限縮人權發展及宗教自由等內容，也關注兩岸關係，並重申歐盟支持與台灣深化雙邊合作。