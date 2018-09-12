促轉會決設專案小組調查 張天欽指遭扭曲

2018-09-12 20:29

〔記者李欣芳／台北報導〕促轉會副主委張天欽8月召開內部會議點名國民黨新北市長參選人侯友宜是「轉型正義最惡劣的例子」，並說「這個如果沒有操作，很可惜！」這份會議紀錄的錄音昨被曝光，張天欽已請辭獲准。當天負責錄音的促轉會副研究員吳佩蓉在促轉會內部群組中坦承她就是洩漏開會內容的人，當重聽錄音時曾聽得「氣到發抖！」據透露，為釐清外界疑慮，促轉會決定成立專案小組調查。

促轉會將在明天開會會商，包括是否引進外界公正人士參與調查。

對於媒體報導指張天欽淪為選戰打手，張天欽今天2度發聲明說，他在非正式的內部會議被錄音爆料，內容遭扭曲，他感到不解與遺憾。為了不傷害促轉會，並化解爭議，他已經請辭。

張天欽表示，對此事引發社會爭議和紛擾，他至感歉意。為了不傷害促轉會，並化解爭議和對立，他已經向主委黃煌雄請辭，並盼轉型正義的討論能回歸制度面，勿繼續因此案模糊焦點。

張天欽還原遭秘密錄音爆料的談話內容與場景表示，當天是在聊東歐前共產國家「除垢法」（lustration law），這是將近100個曾經或正在進行中轉型正義國家的「人事清查制度」。

張天欽指出，促進轉型正義條例在第4條跟第3款也有相同規範，「促轉會應基於相關陳述、調查結果及檔案資料，撰寫調查報告，並規畫人事清查處置及相關救濟程序。」這次內部意見交換，是廣泛地綜合討論制度問題。

張天欽表示，「除垢法」或所謂的「人事清查制度」，是國際上處理轉型正義的常用機制，主要是針對現在或未來可能擔任高階行政職位者進行身分清查，關鍵概念是在威權時期擔任過「被質疑的位置」的人，在轉型為民主政體後，一段時間內不可擔任「被保護的位置」職位。

張天欽說，當天討論人事清查制度時，確有檢視許多政治受難者，包括鄭南榕等威權時代異議民主人士逮捕工作，當時情治人員受命如何執行業務，卻造成罹難遺憾等種種情事。

他表示，當時在討論中，大家都深知碰觸此議題，必遭反撲、汙名，所以大家覺得應參考國際處理案例文獻。同時，與會人員從不同的角度、輿情時事，綜合分析推動「除垢法」等轉型正義工作，會遭遇的阻力與助力。