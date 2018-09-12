竹南所會互槓 「爛路改善工程」被迫延宕

竹南鎮市中心的博愛街久未修繕，道路坑坑疤疤，列入此次道路品質計畫之內。（記者鄭名翔攝）

2018-09-12 20:00

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮公所為改善市區道路品質，今年4月獲得內政部營建署前瞻經費補助3400多萬，然而公所5月致函竹南鎮民代表會，請求同意墊付配合款，卻被擱置3個月才通過，作業期程大為壓縮，道路改善工程將再添變數。

竹南鎮代會主席方進興說，鎮長康世明始終未清楚說明計畫內容，而代表們有監督之責，「並非每一筆中央撥給的經費都得無條件蓋章通過」，代表會經討論後，同意有條件通過墊付，要求公所須召開地方說明會。

竹南鎮公所透過苗栗縣政府向營建署爭取3400多萬前瞻經費，針對博愛街、民族路、延平路、華東街、民治街、環市路一段等約3公里長路段進行品質改善，公所須給付400餘萬地方配合款。

公所說，5月17日即致函代表會請求墊付，但至8月27日才通過，近期始啟動設計、發包等程序，但照原規劃年底前動工「難度很大」，憂明年前瞻預算恐縮水，屆時工程將添變數。

方進興強調，公所未善盡溝通之責，又恐在此事轉移焦點大作文章，故有條件方式同意墊付。方重批康世明勿「得了便宜又賣乖」，須召開說明會統整鎮民意見才能執行。

康世明則說，公所至少3度向代表會致函促請通過，也曾在會期中說明內容，甚至找上縣長徐耀昌協助疏通，但代表會卻無理由擱置，導致工程延宕，公所有義務向大眾說明。