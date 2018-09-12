選舉+公投投開票人手大缺 新竹縣選委會召募幫手

新竹縣年底的5合1選舉共有404個投開票所，需要5050名工作人員協助投開票作業，到現在還缺1000個幫手。（資料照，記者黃美珠攝）

2018-09-12 21:14

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣11月底的5合1選舉加上公投湊一腳，選務工作龐大、責任沉重，光是開票作業，新竹縣選委會都不排除可能要挑燈夜戰，以致今年的選務工作乏人問津。全縣404個投開票所，至少需要5050個工作人員，但現在只召募到約6成的人力，還需1000人，縣選委會緊張到早在上個月就於網路公告徵人應戰。

不過新竹縣選委會說，因公職人員選舉罷免法規定，投開票所的「管理員」必須半數以上是現任公教人員，所以，雖然也歡迎社會人士投入，但礙於這項法條的規定，他們日前召開委員會議時，縣長兼主委邱鏡淳就指示縣府教育處督促所轄國中、小學的教職員給予協助。另又指示縣府人事處協調縣府同仁及所轄員工踴躍報名出任，以支持選務。

縣選委會說，新竹縣這次總共有404個投開票所，比上次選舉增加了19個。新設的開票所竹北9個、新豐6個，竹東、新埔、芎林及尖石各增1個。

縣選委會說，5合1選舉新竹縣每個投開票所須配置人力是14.5人，扣掉1名警衛、3名將交由3大政黨推薦的監察員，剩下需對外召募的人力是10.5人。

而因應公投，前述投開票所內須另配置4個管理員和2個監察員處理公投投開票作業。其管理員仍依公職人員選罷法規定，至少要有2人是現任公教人員。一來一往，要讓這次投開票作業運作順暢，每個投開票所大約需要16.5個工作人員。

考慮法律的限制，以及縣選委會和各鄉鎮市公所的分工，他們就以12.5人計算，得出需要5050個工作人員的人力需求，且以現任公教人員為優先召募對象。

為了召募人力，新竹縣這次5合1投開票所工作人員的工作津貼，除了監察員不變，管理員、主任監察員及主任管理員統統加碼200元到500元不等，還可補休假1天。至於公投津貼中選會雖已呈報到行政院了，但因案件數還不確定等，目前在等待核定中。

新竹縣選委會說，新竹縣首次5合1在2014年，當時主任管理員工作津貼是1天3300元、主任監察員是2900元、管理員是2300元、監察員為1700元。

這次因應工作龐大，從主任管理員到管理員分別依序加碼為3800元、3100元、2500元，只有監察員仍維持1700元。

公投津貼部分，中選會初步規劃：主任管理員每增加1個公投案，津貼就加200元。主任監察員和管理員每增1案多150元。至於監察員因被認為工作相對單純，所以不論公投案件數多少，每人的公投津貼都是100元。

新竹縣選委會說，由於公投津貼是行政院要動用第2預備金支應的，所以前述公投津貼的「行情表」雖已送抵政院，但在案件數都還不確定下，迄今還沒核定。

而各縣市選委會普遍認為，公投部分的監察員，其工作時間跟其他的工作人員一樣長，卻只有100元的津貼，很多都支持應該再加碼，未來前述意見是否被接受？還不明朗。

新竹縣選委會還說，由於現在的人看重休假勝過津貼額度，除了前述津貼，各地選委會也都討論：有無補休假從1天變2天的可能？這是考慮公投案件數不少，很可能導致投開票時間拉長、甚至熬夜挑燈夜戰之故，因而紛紛替選務人員再爭取選後多補休1天，初步中選會只有錄案並無明確回應。