政軍兵推落幕 總統：團結的台灣不會被擊倒

2018-09-12 18:18

〔記者涂鉅旻／台北報導〕由國安會主導的今年度「政軍兵推」，經過4日密集推演後，本月11日劃下句點。軍方今也主動公布今年「政軍兵推」影片，除指今年兵推以戰略層級的「不對稱戰爭」為主軸，尋覺複合式危機潛在問題，提升重層嚇阻能量，也有多達近百個威脅想定，讓行政團隊在高壓危機應變中，尋求最適當的解決方案。總統蔡英文也發表談話表示，團結的台灣絕對不會被擊倒。

軍媒「軍聞社」製作的影片內容指出，國家政軍演習是政府最高層級的演習，培養團隊合作、尋掘潛在問題，是演習最重要的兩項目標。該演習從2005年迄今13年，經過11次的演習，軍文間、跨部會間，以及政務官與事務官間，在危機應變的協調合作，都已建立完善的機制與默契。

該影片指出，國家政軍演習與一般的演訓最大的不同，在於政軍演習更是透過想定設計，發掘我國可能在危機應變上潛在的問題，然後在演習後，由業管單位規劃解決方案、建立能量，待能量建立完成後，再由以後的演習來發掘新的潛在問題，隨時為整體安全做最好的準備。正因為演習是「國之大計」，一直以來，國家政軍演習都以「從嚴從難、求精求實」著稱。

該影片也透露，今年政軍演習的想定，以戰略層級的不對稱戰爭為主軸，尋掘我國在因應複合性危機的潛在問題，以提升我國「重層嚇阻」的能量。演習在9月8日啟動，歷時4天的推演攻防，在演習設計上，由具實務經驗的專業人士扮演敵方，反覆考驗政府各參演部會，再透由同樣具備專業能力的專家，擔任觀察官，評鑑參演各部會的表現，不斷精益求精。

該影片指，由於推演期間，多達近百個威脅想定，營造出嚴格、緊張的氣氛考驗，讓近500位行政團隊人士從高壓力的危機應變中，努力尋求最適當的解決方案，進而能夠迅速發揮政府最大的總和戰力，應對未來任何型態的危機挑戰，確保國家和人民安全。

蔡英文也在影片中表示，「種種對台灣的打擊跟挑戰，只會讓我們更加堅強，我還是那句話，團結的台灣絕對不會被擊倒，台灣加油。」