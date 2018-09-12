和林佳龍同台互動冷淡 柯P：媒體挑撥離間

表演開始後，林佳龍（右三）、林右昌（右二）捧場跟著打拍子，柯文哲（左二）則挺胸凸肚一副大爺模樣翹腳「躺」在椅子上，頂多抓頭、擤鼻子，表情木然。（記者沈佩瑤攝）

2018-09-12 17:55

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台中花博即將在今年11月3日開幕，台中市長林佳龍今率領花博吉祥物「石虎家族及歐米馬」到台北市立動物園宣傳，台北市長柯文哲、基隆市長林右昌現身相挺。不過3人互動微妙，會後聯訪時被問及互動似乎有些冷淡時，柯僅笑指媒體「挑撥離間」，林佳龍也以「石虎和熊讚在一起怎麼會冷淡呢」帶過。

林佳龍首先到場，柯文哲、林右昌隨後同時抵達，因座位安排，柯和其他兩人相隔一個走道，雙林不時交頭接耳，看似有說有笑，林佳龍偶爾轉頭跟柯交談，柯頂多牽動嘴角、點頭示意，沒有多做回應。表演開始後，林佳龍、林右昌捧場跟著打拍子，柯文哲則挺胸凸肚一副大爺模樣「躺」在椅子上，頂多抓頭、擤鼻子，表情木然。

會後聯訪時媒體問柯剛才活動中似乎和其他人互動冷淡？柯文哲故作驚訝對著一旁的林佳龍笑說「這就是挑撥離間」，林佳龍也趕緊接話「石虎和熊讚在一起怎麼會冷淡呢」？

由於柯文哲在致詞中談到台中已經成為第二大都市「來勢洶洶」，媒體追問言下之意？柯僅重申，台中已經成為台灣第二大城市，發展很快，他有看過都市規劃，「蠻不錯的」。

媒體追問，所以柯文哲是認為林佳龍聲勢逼近、林仍然是民進黨共主？柯說：「本來就不錯啊！」且他說的是「正國會共主」，乾笑要媒體別挑撥離間，「實在是」。至於林佳龍今爆出以後援會名義，宴請選民海陸大餐爭議，媒體問柯認為合理嗎？柯沒有回應。

談到花博將在選舉前開幕，且柯也允諾會去參加，會否因此被政治解讀成相互拉抬，林佳龍說，台中花博是台灣人的花博，城市交流不分顏色，作為縣市首長，都是跨顏色交流，這對市民是好的事。

林佳龍隨即苦笑坦言，開幕時間是前任市長胡志強訂的，所以別無選擇，萬一移開大家又覺得說有意見，好的活動就像接力賽，例如世大運也是柯市長接下來就辦好。

話雖如此，林佳龍指時間是前任市長訂定時，一度和柯相視大笑，似乎對前朝都有些難言之隱。柯則不斷在一旁「贊聲」誇林在選舉期間辦大型活動，太勇敢了！

至於有沒有跟同樣是民進黨籍的台北市長參選人姚文智打聲招呼才來和柯同台？林佳龍沒有正面回應，僅引用柯致詞內容對著柯說：「你在台北能活下來也不簡單啊，台北的媒體『來勢洶洶』，哈哈哈 在台中比較不會遇到這問題。」他也說，一定會邀請姚文智參加台中花博。

媒體又問柯，台北花博後續成效沒有凸顯，可以跟台中分享什麼經驗呢？柯直言「花博跟我一點關係都沒有，是以前人辦的，只是把一些該善後的逐一善後掉」，例如那個會展基金會，後來又說「從明年沒有預算」，「誒，講完第二年就財務平衡了，真厲害！」

但在選舉前跟林佳龍合體，是否會有加分效果？柯說：「不是啦，這就是喔，每天講藍綠，花博不是台中的花博，是台灣的花博，就像世大運，所以作為一個台灣人，該支持要支持。」