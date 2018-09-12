怕內幕曝光！ 愛國同心會徵人要驗「中國身分證」

外媒以臥底記者揭露愛國同心會暗中接受中資，報導中還發現愛國同心會要求應徵人員出示中國身分證，以達封口的目的。圖為日前民進黨中常會外，愛國同心會成員插滿中國國旗五星旗抗議。（資料照）

2018-09-12 18:51

〔即時新聞／綜合報導〕為促進兩岸統一，中國對台灣的打壓行動日漸嚴厲，外媒日前揭露台灣統派團體中華愛國同心會接受中資的內幕，並在愛國同心會成員向臥底人員提供工作機會時，要求臥底持有「中國身分證」，以此條件為籌碼，避免來台工作者有任何「洩密」行為。

《半島電視台》（Al Jazzera）6日發布一部影片，記者李成琳擔任臥底，近距離記錄接觸愛國同心會和促進黨成員的過程。影片內，會長周慶峻向臥底成員提供在台工作機會，不過卻要求必須有「中國身分證」，以便確認來台工作者在中國有親屬，達到封口目的。

醫師蔡依澄在臉書發文，並節錄報導中一段交涉過程，周慶峻問：「你有大陸（中國）的身分證嗎？」臥底回答：「有，我有大陸身分證。」接著周說：「我不相信台灣人，我只相信大陸人，因為大陸人，我們在大陸都有親人，你不會向外部人揭露我們在做什麼。如果你做（揭露）了，（也許）對你沒傷害，但對你大陸親人有傷害。」

影片指出，隨著年底九合一選舉接近，親共組織頻頻在台灣製造分化，組織成員以多種身分登記參選，企圖影響台灣政治，甚至有愛國同心會成員直接向臥底挑明，「統促黨是粉飾台灣黑道行徑的工具。」

隨著報導登出，蔡依澄也在臉書提醒，面對中國煽動台人民怨搞分化的行徑，「該是我們認真注意這嚴重問題的時候了。」