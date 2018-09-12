踩著年輕人往上爬？ 丁守中這照片被網友吐槽：社會縮影

丁守中以年輕人作為地基，站上金字塔頂端的照片，引發網友議論，被酸這就是「KMT的理想社會」。（資料照，記者簡榮豐攝）

2018-09-12 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕為了拉近與年輕人距離，國民黨台北市長參選人丁守中日前成立青年後援會，在成立典禮上丁與年輕人大跳「釘子舞」，甚至還玩起了人體疊疊樂，年輕人跪在地上將丁守中拱起，現場熱力十足，不過這張人體疊疊樂引發網友議論，酸這是「社會縮影」。

國民黨台北市長參選人丁守中的青年後援會8日成立，丁守中在現場與年輕人大玩人體疊疊樂，3名青年當「地基」，然後2名年輕人在往上疊，最後讓丁守中「登頂」，場面熱烈；不過這張照片「年輕人在底下、讓丁守中站上人體金字塔頂端」，引發網友議論、嘲諷，臉書粉絲團「小聖蚊的治國日記」就酸，這就是「KMT的理想社會」。

許多網友也紛紛留言揶揄：「踩著年輕人往上爬，果然很有Kmt風格」、「完美呈現社會的縮影」、「拿年輕人當踏腳石」、「這畫面有夠諷刺的」、「同情中間的小胖子」、「丁丁的幕僚到底多恨他」。

甚至還有人把這張照片與1911年的經典諷刺插圖〈Pyramid of Capitalist System〉作相比，這張諷刺插畫將美國當時的社會階級比喻成一座巨型結緍蛋糕，最底層是廣大的勞動階級，他們承載了最沈重壓力，來成就神職人員、政客與資本家等階級。