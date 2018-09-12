江宜樺到中正大學授課 不後悔鎮壓太陽花學運

前行政院長江宜樺獲國立中正大學聘任，本學期擔任戰略暨國際事務研究所教授，他今天說，中正大學為太陽花學運設置的「學術自由紀念碑」碑文內容與學運無關，不會去懺悔。（記者曾迺強攝）

2018-09-12 17:01

〔記者曾迺強／嘉義報導〕前行政院長江宜樺獲國立中正大學聘任，本學期擔任戰略暨國際事務研究所教授，而江宜樺在行政院長任內，下令警方驅離「太陽花學運」群眾，中正大學政治學系副教授陳尚志月前要求江到校第一件事，要到校方為學運設置的「學術自由紀念碑」前懺悔3分鐘，江宜樺今天回應，碑文內容與學運無關，不會去懺悔。

江宜樺本學期在中正大學開設碩士班的「當代國際政治思潮」、通識中心的「政治哲學」2門共5學分課程。

他今天到戰國所授課前受訪時說，卸任行政院長後，多次到中正校園看過學術自由碑，百分百認同碑文「大學為知識殿堂，探尋真理……學生與教師以非暴力方式關心公共事務與國家發展，乃公共知識份子的表現，不容抹黑與漠視」內容，但無從得知為何落款「摘自太陽花學運（2014年3月）中正大學聲明稿」，直言「兩者很弔詭」。

江宜樺目前兼任長風基金會董事長，是否違反「公立各級學校專任教師兼職處理原則」？江宜樺澄清，基金會是民間成立，未拿政府資助，他擔任的職務為無給職，沒有違反規定。

對於在行政院長任內下令鎮壓學運人士的爭議作為，江宜樺說，台灣是多元社會，卸任後聽到有人反對當時的鎮壓作為，但也有人支持；他說，學運人士當時攻占立法院、行政院，甚至一度占領鐵道，意圖癱瘓交通，政府要以維持社會秩序為前提，「處理太陽花運動，我從來沒有感到後悔」。

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