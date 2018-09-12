陳佩琪談亞斯伯格症 爆料柯文哲打選戰白目事蹟

陳佩琪昨（11）晚於臉書發文談亞斯伯格症，並爆料柯文哲2014年準備選戰時的白目事蹟。（資料照）

2018-09-12 17:17

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲以快言快語聞名，也常自嘲「白目」，也曾透露具有亞斯伯格傾向。而妻子陳佩琪昨（11）晚於臉書發文，爆料柯文哲2014年準備選戰時的白目事蹟，也談到照顧亞斯伯格症兒子的回憶，表示自己也是從兒子來逐漸理解柯文哲。

陳佩琪於文章中爆料，柯文哲尚未參選台北市長之前，遇到鄰居跑來相勸：「妳要跟他說，選市長第一件事是要學會跟人打招呼啦」、「每次我跟他招呼，他都不理我， 這樣不行啦」。陳佩琪心裡深知柯文哲的「德性」，只回說沒有要選，都是「別人瞎起鬨的」，結果兩個月後柯文哲跑去跟醫院請長假，還在請假單上的理由欄直接寫「參選台北市長」。

另外，當時有位議員辦造勢大會，廣邀市長候選人出席，然而當時「民調最高的大咖」沒出現，還是「三腳貓」的柯文哲卻直接衝上台，把議員的豐功偉業全詳述一遍，並高呼了幾聲「凍蒜」，讓該名議員怕得罪大咖，躲在台下完全不敢上台。隔日兩人剛好在健行活動相見，白目的柯文哲又衝上前表示：「昨天沒機會同台， 今天總算有機會可以同框了，加油、加油 ，凍蒜、凍蒜」，這讓議員尷尬地微笑。

陳佩琪也說，兒女還小時因為不收玩具，曾被她罵過「媽媽不要你們了」，想不到5歲的大兒子當真不斷哭泣，還被3歲的妹妹嗆：「媽媽是騙我們的，笨死了」。這才理解亞斯伯格症的孩子只能理解字面含意，而非話語中真正的意思。「後來我是從自己兒子身上， 逐漸了解到自己的先生......」