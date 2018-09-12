直播「祭拜」臉書被灌爆， 網友：盧秀燕出包一籮筐。（盧秀燕團隊提供）

2018-09-12 15:50

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨台中市長參選人盧秀燕陣營直播「祭拜」林佳龍，遭批沒人性，雖然盧陣營已將影片下架，但仍引爆網友怒火，紛紛到盧的臉書表達不滿；更有網友在PTT爆掛，整理盧秀燕出包記綠，直呼：「江啟臣的1萬份雞排是發定了！」

網友lucky1999219在PTT羅列盧秀燕出包記錄，還分類「基本打臉款」、「政策打臉類」、「唱雖（衰）台中空打但被打臉類」等，並強調：「盧秀燕不是最近很常出包啦，基本是她每一次跳出來講話都會被笑或被打臉」。

其中「基本打臉款」，例舉盧秀燕被台中主婦聯盟指未簽署「改善空氣品質承諾書」，盧秀燕則表示「選舉期間從來不簽任何承諾書，以示公平」。但網友打臉指出，盧秀燕2015年選立委時，曾和總統候選人朱立倫簽署「愛動物宣言」，承諾提出動保政策。

盧秀燕日前指梨山水果受酸雨影響，結果率降低，卻遭梨山果農打臉，第一次聽到「梨山有酸雨」。豐原區豐原大道日前淹水，盧陣營在臉書批，豐原過去50年未淹水，網友反嗆2013、2014年國民黨執政時都淹水，還嘲諷「原來盧那麼低能都是幕僚害的」。

「政策打臉類」部分，盧秀燕主張恢復老人健保補助，網友則指台灣人口老化速度非常快，政府要做的是照顧跟延緩老化政策，最次等的做法就是給錢了事，講難聽點就是「擺爛」。盧秀燕在節目上說，台中山手線還在天上飛，事實上「山手線」已納入前瞻計畫，下環成功到追分線預計明年完成。

盧秀燕猛批林佳龍上任後空氣惡化，但台電資料顯示，胡志強執政時的2014年，台中電廠發電量449.91億度、用煤量1839萬噸，都是史上最高。盧秀燕接受媒體專訪，指提到「台中本月8日全台空氣品質很好，只有台中紫爆」，也隨即遭台中市環保局提出環保署監測數字證實當天台中未紫爆。

盧秀燕今日接受媒體訪問時表示，其青年軍想要復刻、還原林市長陣營在梨山的疑似賄選餐會，為了表示林市長對這場選舉飯不但知情，而且在場，所以擺了一張照片，孩子們年輕，對民俗不是很了解，但畫面拍起來怪怪的，雖然是無心之過，因為藍軍一向自我要求很高，已將影片趕快下架，立刻改進，也表示抱歉。