麥寮港工業港改制商港 張麗善織夢、學者樂觀、悲觀參半

2018-09-12 15:47

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林科技大學未來學院公民論壇系列講座談「麥寮港改制雲林國際商港」，主講者李惠宗曾經任職經建會，他表示改制雲林國際商港是一個高瞻遠矚的計畫，麥寮港本身條件優異；雲科大設計學院教授范國光則憂麥寮有私有港及與高雄、台中港內部競爭問題；立委麗善則強調，提出麥寮港工業港改制商公投，就是希望透過改制麥寮港，讓雲林人、尤其是年輕人有改變命運的機會。

李惠宗以「亞太營運中心」的經驗出發，與民眾分析改制雲林國際商港後會帶來的發展機會與影響。李惠宗表示，公投主要是一種「希望可以立刻改變現狀」的作法。他以高雄港為例，高雄港水深11到17米，吞吐量在全世界排第15名，麥寮港的自然條件比高雄港更為優良，卻有10個閒置碼頭，非常可惜，也非常浪費。

李惠宗強調，麥寮港本身條件優異，也是台灣距離中國最近的港口，將來若是開放，可能為雲林帶來包括智慧倉儲、智慧物流，以及一系列岸上服務業的發展商機，甚至雲林國際商港可以成為臺灣升級工業4.0的對外重要窗口。李惠宗也進一步指出，麥寮港改制國際商港之後，未來可以發展AI智慧科技園區、機器人研發、亞洲矽谷、以及大數據中心。

范國光表示樂見麥寮港改制為工商港，但也點出改制的重重障礙，包括麥寮港目前所有權應該是六輕所有，另六輕石化業屬高風險行業，如何與工業港如何與工業港並存，難道要將六輕趕走嗎？另他也覺得麥寮港條件極佳，但如果改制為工商港，恐怕台中、高雄港會被取而代之，台灣內部的競合關係，怕台中、高雄會有一堆人反對。

張麗善表示，所有偉大的建設並非一蹴可幾，自己會提出麥寮港工業港改制商港，公投就是希望透過改制麥寮港打造雲林成為一個年輕、有活力的城市，讓雲林人、尤其是年輕人有改變命運的機會，也有選擇留在家鄉發展的可能，她有把握可以藉由改制國際商港，讓雲林成為臺灣中部的新樞紐，讓雲林成為臺灣繼續奮起的動力。