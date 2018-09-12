蔡英文誇潘孟安：雖是單身漢、但很會照顧人

2018-09-12 15:32

〔記者楊淳卉／台北報導〕尋求連任的屏東縣長潘孟安今受邀民進黨中常會報告施政成績。兼任民進黨主席的總統蔡英文聽取報告後，誇潘孟安「雖是單身漢，但很會照顧人」，執政團隊成功，重大建設很重要，最重要是團隊要做得感動人心，讓人感到安居樂業，相信潘孟安完整體現這個價值，她保證潘孟安是會照顧人，讓人甘心的好縣長。

潘孟安分享屏東縣政府推動各年齡層「全人照顧」成果，各年齡層照顧有不同亮點，達到全年照顧目的，整合局處資源，設立單一窗口。以0-2歲為例，有人罵他為何不發放生育津貼，但他認為重點應該是降低生育負擔，輔導二度就業婦女，提升簽約保母數量。而35-64歲者，則推動「農業大學」，給青農進修機會，輔導推動農業產值加工。

屏東縣高樹鄉快樂媽媽婦女協會總幹事黃明菊現身說法，潘孟安上任後認真推行長照服務據點，過去屏東菜寮只有2、3個據點，現在達到14個據點，很多地方子弟都很肯定。

蔡英文表示，全人照顧在其他縣市是個挑戰，在屏東是更大挑戰，屏東幅員廣大，老人特別多，縣長和團隊把結構做出來，讓熱情屏東人進去據點發揮最大才能。潘孟安建構照顧老人的體系，讓屏東的長輩從過去吃檳榔嘴巴紅紅，到現在出門嘴巴塗口紅、還會跳舞，這是很了不起的成就。