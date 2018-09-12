阿扁籲辦台獨公投 中國國台辦這樣說

2018-09-12 15:18

〔記者鍾麗華／綜合報導〕日本「產經新聞」日前以頭版報導前總統陳水扁呼籲蔡英文政府及國會支援台獨公投，對此，中國國台辦發言人安峰山今天在例行記者會上表示，荒謬可笑。

安峰山表示，兩岸同屬一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，這一歷史和法理事實不容置疑，也絕不容許改變。陳水扁其人在台上時因為一意孤行走「台獨」邪路，最終落得身敗名裂，被迫坦承「『台獨』做不到就是做不到」，現在卻又鼓動民進黨當局「明知不可為而為之」，真是荒謬可笑。

而獨派團體「喜樂島聯盟」舉辦記者會，宣佈10月20日要舉辦10萬人上凱道活動，倡議「全民公投反併吞」，台灣就是台灣。對此，安峰山說，祖國的每一寸領土都絕對不能也絕對不可能從中國分割出去。決不容忍「台獨」勢力興風作浪，任何「台獨」圖謀都不可能得逞，「台獨」只會給台灣同胞帶來禍害，而不是喜樂。

對「東奧正名公投」已達到連署門檻，安峰山稱，「奧運模式」是國際體育組織和兩岸體育界人士共同遵循的原則。島內極少數「台獨」分裂勢力在民進黨當局支援縱容下，不顧國際奧會和東亞奧協的嚴正警告，一意孤行，繼續變本加厲推動「奧運正名公投」，最終只能犧牲台灣體育健兒的競技機會和台灣同胞的利益福祉。