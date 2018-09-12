「馬系」監委提年改釋憲案 司獄委員會決議：不符釋憲規定

監察院今天召開司法及獄政委員會討論年改釋憲案，經過5個小時的討論，最後經6比4表決，認為不符合釋憲規定。（資料照）

2018-09-12 15:10

〔記者鍾麗華／台北報導〕監察院今天召開司法及獄政委員會討論年改釋憲案，經過5個小時的討論，最後經6比4表決，認為不符合釋憲規定。決議指出，釋憲案並無其聲請理由書中所指違憲疑義，且不符合「大法官會議審理法」第5條1項1款規定，而此決議將與教文委員會的釋憲聲請，以正反意見併提下月院會。

不具名監委說，司獄委員會已認為年改未違憲，且調查監委約詢的7名學者專家，有6名認為「沒有違憲」、「沒有信賴保護原則」的問題，若送到院會卻還強行表決翻盤，代表這已從法律議題變成「政治決定」，未來大法官是否將受理此政治味濃厚的釋憲案，仍要打上個問號。

由監委仉桂美、包宗和、劉德勳所提的年改革調查報告及聲請釋憲案，7月經教文委員會與財經委員會聯席審查通過，按程序須經司獄委員會審查，再送院會通過，才能正式提出釋憲，由於司獄委員會是蔡政府提名的監委佔多數，釋憲案被認為過不了司獄委員會，蔡政府與馬政府提名監委對於釋憲程序爭論不休。

昨天的監察院會開會決議，釋憲提案將「移回原審委員會，由原審委員會將聲請書與司獄委員會審查決議，併提院會討論」，換句話說，雖然司獄委員會認為不符合釋憲規定，但決議將由原審的教文委員會與釋憲聲請，一併送到下月的監察院會，以正反意見併提下月院會。

司獄委員會今天最後動用表決，以6比4通過年改釋憲案不符合釋憲規定。據了解，召委蔡崇義保持中立並未投票，在新監委趙永清請假下，新舊監委各有六人出席，不過，有兩名舊監委並未投票。