財政差短縮減 屏縣交出漂亮成績單

屏縣主計處長郭丁參表示，屏縣財政差短縮減成效顯著。（記者羅欣貞攝）

2018-09-12 14:17

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣財政在2014年被評為「葉克膜等級」，並被行政院要求訂定債務改善計畫及時程表，經縣府4年來減債不增債的努力，短期債務從當初88.61億元，減至107年8月底的0元，成效亮眼。

屏縣府主計處長郭丁參今天（12日）表示，縣府團隊秉持減債不增債、建設不等待的決心，運用創新策略調整收支，積極推動各項財政改善措施，包括檢討稅基開闢稅源、招商引資改變產業結構，增加就業人口、積極爭取中央補助款以協助建設、嚴審預算並強化經費執行效益、靈活調度縣庫現金流量等，逐步改善了整體財政。

屏縣主計處統計，屏縣長期債務2014年度為190.22億元，截至107年8月底降至174.15億元，減少約16.07億元；短期債務由88.61億元，至107年8月底止餘額為0元，減少約88.61億元，共計減債104.68億元。

同時，自有財源及自籌財源比率自2013年40.77%及19.23%，逐年成長至106年48.03%及21.03%；歲入歲出餘絀由102年度的負2.13億元，增加至106年度17.15億元；餘絀（含以前年度）由102年度負136.51億元，降至106年度負94.75億元，減少短絀約41.76億元，且為連續4年歲入歲出決算賸餘的縣，奠定了各項施政計畫的基礎。