台南選舉文宣拚創意 黃偉哲、陳宗明送「眼鏡布」

民進黨台南市長參選人黃偉哲（右）與永康區市議員參選人陳宗明（左）今發表共同選舉文宣品。（記者萬于甄攝）

2018-09-12 13:36

〔記者萬于甄／台南報導〕年底選情逐漸加溫，以往參選人會推出政策文宣，希望增加曝光度，但民眾對於選舉文宣多半過手就往垃圾桶去，無形中也增添許多選舉垃圾；民進黨台南市長參選人黃偉哲與永康區市議員參選人陳宗明今發表共同文宣，主打創意兼環保，不僅能達到效果，也為環保盡一份力。

距離選戰剩下73天，台南市議員第七選區永康區多達15位參選人競爭，堪稱一級戰區，為爭取選民支持，民進黨市議員參選人陳宗明今發表創意文宣品，像是以台南捷運所發想的捷運造型水及貼心實用的拭鏡布，話題性十足。

陳宗明表示，捷運運輸系統是台南未來重要的城市發展建設，更應該廣為宣傳讓市民了解，團隊特地發想出捷運造型水，不僅能將政策理念清楚傳達，造型水瓶也能當裝飾品或重複使用，相當環保。此外，團隊也利用「進步」的諧音，推出拭鏡布文宣品。

他說，自從推出後，每回到廟口市場拜票時，團隊都會高喊「台南要進步、永康也進步」，然後發放「進步」的文宣品，而民眾都會好奇文宣品的用途，得知是「眼鏡布」後，大家都會心一笑。

陳宗明指出，選舉文宣品除要創新外，也結合公共政策宣導，首批台南市捷運造型水推出6000瓶、拭鏡布則有4萬份，將在15日競選總部成立時，發放給支持者，未來也會發想其他實用且創意的文宣品，希望讓選民更進一步認識他。