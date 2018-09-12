直播「祭拜」風波 網製諷「秀燕祭龍」笑翻鄉民...

國民黨籍台中市長參選人盧秀燕昨在臉書直播記者會，仔細一瞧發現，桌菜前擺了一張林佳龍的照片，鄉民見狀直呼根本是「祭拜」並批「沒人性」。對此，臉書粉專「老天鵝娛樂」貼出一張圖片，可見其創了「秀燕祭龍」一詞，笑翻一票鄉民。（圖翻攝自臉書粉專「老天鵝娛樂」）

2018-09-12 14:05

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨籍台中市長參選人盧秀燕昨在臉書直播「林佳龍梨山後援會海陸大餐還原」記者會，仔細一瞧卻發現，桌菜前擺了一張林佳龍的照片，鄉民見狀直呼根本是「祭拜」並批「沒人性」。對此，臉書粉專「老天鵝娛樂」貼出一張「老鵝書坊成語新解」的圖片，並創了「秀燕祭龍」一詞，笑翻一票鄉民！

臉書粉專「老天鵝娛樂」對於「秀燕祭龍」的解釋為，「想靠奇招選舉，擺張像對手的遺照在桌上，風向不對後趕緊澄清刪文說一切都是網友的誤會」，並舉例句「秀秀詛咒佳佳去死後被老師罵，還說是老師看錯，真是秀燕祭龍」。

網友也在底下調侃，「把民調bang不見的一百種方法─盧秀燕」、「海水退潮就知道誰沒有」、「好好笑，沒證據、沒證人就說有賄選」、「記住吃緊弄破碗」、「只有自己可以打敗自己」。然而，也有部分認為「當天明明是還原梨山辦桌的那天菜色，用張照片就說是祭龍，也太誇張」、「不會像祭拜呀！應該是示意林坐在那位置而已」，但另有人不解地說，「台灣祭拜風俗越來越少人知道了？是不是祭拜竟然看不懂？」

盧秀燕陣營昨天下午已將直播影片下架，同時強調並非「祭拜」，僅模擬林佳龍在餐會上的位置，若讓人感到不舒服，他們虛心接受、願意檢討。林佳龍今天回應，選舉不要涉人身攻擊，並坦言「我看了心裡會有點痛」，希望負面選舉能停止。盧秀燕則說，此舉為青年軍無心之過，已立即改進、表達歉意，並呼籲林佳龍、輔選幹部出面自首。