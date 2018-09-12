9月搶攻軍公教？ 柯P訪榮民：不管藍綠都是市民

2018-09-12 13:34

〔記者沈佩瑤／台北報導〕中秋佳節將至，台北市長柯文哲今赴大安區芳蘭山國軍退員宿舍訪視，和榮民長輩共餐之外，還送上麥片、保溫瓶等慰問品。由於柯自9月初首度主持忠烈祠秋祭、喊話釋出5萬職缺給退休公教「補貼收入」，接著訪視榮民，被視為一系列搶攻藍營選票動作。

媒體今天問柯，9月主攻軍公教選票？他表示，這些榮民同時兼具榮民跟市民兩個身份，對北市長來說都是市民，管你藍的還綠的，該做還是要做。

媒體又問日前赴姜太公廟祈求連任，柯則說，「哎唷，就是宗教儀式，入境隨俗，不要想那麼多好不好。」