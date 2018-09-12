劍指侯友宜！綠委提修房屋稅法 補洞防切割小坪數避稅

立委王榮璋（中）、李麗芬（右）與鍾孔炤（左）舉行「杜絕取巧規避 保護弱勢居住」記者會，痛批又昱實業有限公司將文化大學宿舍大群館分割成99個門牌，取巧規避未繳房屋稅。（記者陳志曲攝）

2018-09-12 13:18

〔記者蘇芳禾／台北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜家族將同一建築物切割為多戶小坪數，租金收入超過兩千萬元，卻免繳房屋稅，民進黨立委王榮璋等人今天提出房屋稅條例修正草案規定，自住且現值新台幣10萬元以下，並限公同共有、耐用年數屆滿或經認定為簡陋房屋3種例外，全部住屋現值應合併計算。

民進黨立委王榮璋、李麗芬、鍾孔炤上午偕同中華民國身心障礙聯盟秘書長滕西華、台灣女人連線常務理事黃淑英、台灣勞工陣線主任楊書瑋召開記者會，提出房屋稅條例部分條文修正草案，杜絕取巧規避納稅，維護租稅公平。

王榮璋指出，「房屋稅條例」第15條條文規定，住家房屋現值新台幣10萬元以下免徵，原意是希望照顧居住於低價房屋的弱勢家庭，不過侯友宜家族公司利用稅法上對弱勢者的善意，將同一建築切割成為多戶小坪數單位，並分開申請房屋稅籍的方式，多年來從未繳房屋稅，還每年對文化大學調漲5％租金。

王榮璋說，這樣的狀況或許不違法，但是不道德，希望修法之後，侯友宜的房子可以跟其他房屋所有人一樣，繳交合理的房屋稅。

李麗芬說，民國105年房屋稅統計數字，總計有1015萬間稅籍房屋，80.3%都有繳房屋稅，一般民眾都誠實繳稅，有人卻藉此規避繳納房屋稅，對誠實繳稅的民眾而言是不公平的。

台北市政府日前提出的修法方向，是將房屋稅條例第15條第1項第9款「住家房屋現值在新臺幣十萬元以下者」，直接修正為「自住」。

而王榮璋、李麗芬、鍾孔炤等三立委提出的版本，除了「自住」房屋全國合計3戶不受影響之外，再增加排除「耐用年數屆滿之房屋」、「經地方稽徵機關認定為簡陋房屋」等兩種狀況，避免衍生出對鄉下三合院或民眾祖厝課稅的擾民情形，僅針對大群館等類似案例，在同一建築物持有多戶住家房屋且出租牟利者，應將各戶房屋現值合併計算，如併計後超過10萬元，即應依法繳納房屋稅，以符租稅公平。