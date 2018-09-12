復刻林佳龍餐會惹議 盧秀燕：無心之過，呼籲林自首

2018-09-12 12:58

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨台中市長參選人盧秀燕陣營昨天復刻台中市長林佳龍梨山餐會菜色，把林佳龍照片擺上桌，引發爭議。盧秀燕今日表示，這是青年軍無心之過，已立刻改進，也表示抱歉，但重點是呈現林市長知情也在場，呼籲林市長與輔選幹部出面自首，罪刑較輕。

盧秀燕青年軍昨天復刻7月20日林佳龍梨山後援會餐會菜色，還在一桌菜前擺上林佳龍照片，被網友認為有如祭拜而引發議論。

盧秀燕今日接受媒體訪問時表示，青年軍想要復刻、還原林市長陣營在梨山的疑似賄選餐會，為了表示林市長對這場選舉飯不但知情，而且在場，所以擺了一張照片，孩子們年輕，對民俗不是很了解，但畫面拍起來怪怪的，雖然是無心之過，因為藍軍一向自我要求很高，已將影片趕快下架，立刻改進，也表示抱歉。

盧秀燕也說，最重要的是不要失焦，重點是這場疑似賄選餐會是否舉行、誰出錢、是否已經超過法務部賄選標準？2005年選舉，林市長陣營輔選幹部被判刑，一樣是賄選請吃飯。

盧秀燕更表示，現在全國有市長、議員、里長選舉，大家都在問能否比照林市長模式，以後援會名義免費請吃海陸大餐，查賄單位應出來說清楚，尤其林市長應該出面說明，最好林市長與輔選幹部自首，罪刑較輕，否則就像2005年一樣可能被判刑。