傳侯友宜被張天欽點名 侯辦批促轉會：淪民進黨附隨組織

針對促進轉型正義委員會內部會議紀錄，點名國民黨新北市長參選人侯友宜，是轉型正義最惡劣的例子。侯友宜競選辦公室發表三點聲明，質疑促轉會成為特定政黨打手、民進黨的附隨組織。（資料照，記者賴筱桐攝）

2018-09-12 12:44

〔記者賴筱桐／新北報導〕根據今天出刊的鏡週刊報導，「促進轉型正義委員會」日前召開內部會議，副主委張天欽點名國民黨新北市長參選人侯友宜，是轉型正義最惡劣的例子，直指「沒有操作，很可惜」、「投侯一票等於投污垢一票」，張更毫不諱言稱促轉會是「東廠」。侯友宜競選辦公室今天發表3點回應，質疑促轉會成為特定政黨打手、民進黨的附隨組織。

侯友宜競選辦公室指出，促轉會作為行政機關，卻自甘墮落成為特定政黨的打手，黨政不分，毫無國家觀念，不但與落實自由憲政秩序的目的相違背，更嚴重侵害台灣民主價值，張天欽事後還硬凹「斷章取義」，既然是斷章取義，就請促轉會公布完整對話，以求自清。

侯友宜辦公室質疑，週刊引述主秘許君稱「開議期間民進黨立委將是側翼」，預告將推出民進黨立委以「轉型正義之名、行打侯之實」的作戰計畫。請問民進黨主席蔡英文，是否知情甚至參與指揮？作為民進黨年底9合1選舉要付最大責任的人，蔡英文是否將促轉會作為民進黨附隨組織，操作選戰？蔡英文放任促轉會踐踏民主選舉的精神，是否應主動負起政治責任？

侯友宜辦公室說，針對轉型正義，侯友宜參選以來的態度相當明確，每個時代應該要往前看，但民進黨卻再度印證，促轉會的成立只不過是一黨的鬥爭工具，用來清算當年奉公守法的公務員，不是真正的正義。