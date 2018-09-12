吹噓派車接旅客 日媒：中國利用日本天災對台輿論操作

2018-09-12 12:27

〔駐日特派員林翠儀／東京12日報導〕中國吹噓派車進關西機場接出該國旅客，趁機對台搞統戰的伎倆也被日媒戳破。日本產經新聞11日報導，中國利用日本的天災，向中國國內及台灣進行輿論操作。

產經新聞報導，真相是中國大阪領事館安排的巴士並未進入關西機場，而且一般旅客被載到對岸的南海電鐵泉佐野站，為避免中國旅客混亂，機場營運公司的巴士才特別將他們載到泉佐野市內的購物中心停車場，由中國準備的巴士接駁前往大阪市區。

報導指出，5日起中國網路流傳「中國總領事館準備的巴士進入關西機場，優先救出中國旅客」的消息，中國社群網路上也出現了歌頌「偉大的祖國」的聲浪，趁機向台灣旅客展現優越感，但事件的核心部分卻與事實相違。中國利用日本的天災，向中國國內及台灣進行輿論操作。

產經新聞駐北京記者向關西機場營運公司宣傳部查證，機場方面表示，中國總領事館派遣的巴士並未進入關西機場內，因為有其他國家領事館也要求派車進入機場，為了避免造成現場混亂，全數予以拒絕。

報導也指出，中國客「集體輸運」時間從5日上午11點半開始，總共有6趟，直到6日凌晨才全部疏散完畢，時間和一般旅客並無太大的差別。

報導中也提到台灣駐日代表謝長廷和台灣媒體拆穿中國製造的假新聞，一名住在北京的台灣男性向產經新聞表示，中國以巧妙的宣傳手法，讓一些在國外遭遇天災的台灣人產生心理不安。