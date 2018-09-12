張天欽除垢說法 總統府表態：無法認同

2018-09-12 11:35

〔記者蘇永耀／台北報導〕有關促轉會副主委張天欽的「除垢」說法，總統府今日上午表示，這說法若為屬實，無論公開或私下都不適當，也傷害了促轉會的公正性與中立性，我們無法認同。

總統府表示，轉型正義的落實，是國家在民主鞏固、深化過程中最重要的基礎工程，更是國人所高度期待。

總統府強調，相關工作的推動，並非針對個人，也無關政黨間的傾軋競爭，過程中獨立客觀態度的確保更是關鍵。對於媒體報導有關人員談話，若為屬實，無論公開或私下都不適當，也傷害了促轉會的公正性與中立性，我們無法認同。