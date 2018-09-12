被爆會議中「打侯」 張天欽已口頭請辭

2018-09-12 11:27

〔即時新聞／綜合報導〕促轉會副主委張天欽遭爆料在某次會議中點名國民黨新北市長參選人侯友宜「就是轉型正義最惡劣的例子」，還說「這個如果沒有操作，很可惜！」引起軒然大波，而目前傳出張天欽已口頭請辭。

促轉會今貼出張天欽請辭聲明稿指出，關於今日周刊報導一事，對促轉會機關形象已造成傷害，而張天欽強調，促轉會單位職員大多期盼在二年內完成總結報告，實不應受此爆料錄音波及而損及公信力。

張天欽表示，本人對此感到非常抱歉與不捨，已向黃煌雄主委口頭請辭，辭去副主委一職，以負起政務官應有的責任。