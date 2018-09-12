副總統接見洋服代表 肯定精湛工藝讓世界看見台灣

2018-09-12 11:28

〔記者蘇永耀／台北報導〕副總統陳建仁今日上午接見「2018年第27屆亞洲洋服同業聯盟大會比賽及活動之代表團成員」，肯定洋服總會屢創佳績，是台灣之光，也期勉該會未來能培育更多年輕菁英人才傳承工藝技術，讓洋服產業永續發展，提升台灣國際能見度。

副總統致詞時表示，去年8月他曾出席世界洋服同業聯盟年會，當時即深刻感受到洋服同業總會對於讓世界看見台灣所做的努力與貢獻。本屆亞洲洋服同業聯盟大會比賽，我國參賽國手表現十分優異，包括「裁剪大賽及金手指競賽」雙料金牌、「金手指競賽」銀牌、「創意男裝組及上班服男裝組」雙料銀牌等二金四銀及最高榮譽團體獎項，值得肯定。

副總統指出，「中華民國洋服同業總會」成立40多年以來，致力促進國內洋服同業團結及技術交流，並持續創新發展與國際接軌，以提升國內洋服設計水準，這些年積極爭取參加世界、亞洲洋服競賽，並且屢獲多項大獎，為國爭光，所作貢獻有目共睹。

副總統進一步說明，本次競賽中，台灣選手在300位以上各國洋服界的菁英競爭下，能有亮眼的成績表現，令人讚賞。除了參賽選手榮獲佳績外，台灣裁縫師傅在此次比賽中所展現的細心、耐心、專業及創新精神，不但做了最好的國民外交，也提升台灣國際能見度，更代表民間力量的蓬勃發展。

副總統認為，洋服產業一直是民生產業中不可或缺的類別。隨著時代演進，老師傅的工藝傳承雖一度出現斷層，但經由大家的努力，現在洋服產業重新展現活力和創新。因此，今年政府特別在「107年懷舊產業提振輔導計畫」中將洋服業列入推動。期盼透過這個計畫能拋磚引玉，藉以引領各界協助洋服產業經營創新、推廣品牌行銷，進而提升業者知名度，促進實際的消費行動。

副總統也指出，由於代表團成員的努力不懈、追求卓越，將台灣創新、高品質的手工西服展現在各國選手面前，讓我國服裝工藝的頂尖技術揚名海外，更讓世界透過大家精湛的工藝看見台灣，更加了解台灣、肯定台灣。

副總統強調，經由洋服總會及在座先進的努力，台灣的洋服產業已站穩國際領先地位。期待大家未來能夠繼續引領產業再創高峰，同時培育更多年輕菁英人才傳承工藝技術，使產業永續發展、創造產業新價值。