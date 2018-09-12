李進勇雲林婦女後援會今成立

2018-09-12 11:06

〔記者詹士弘／雲林報導〕李進勇雲林婦女後援會今天成立，3年多成扮演送李進勇進雲林縣政府重要推手的「正直媽媽」們再度聚集，會長蔡紹芬表示，李進勇3年來兌現政見承諾，落實婦女社會價值保障，這樣的正直縣長是可以託付的，讓他未來4年繼續顧雲林。

雲林縣長李進勇婦女後援會今天在斗六競選連任總部舉行授證及成立大會，一起見證李進勇簽署「姐妹幫宣言」承諾，將成為姐妹們最有力的夥伴，共同承擔雲林的未來。

民進黨斗六市長參選人林慧如表示，今天能以女性斗六市長候選人的角色站在這裡，縣長李進勇扮演重要推手，李縣長心中男女有同款的輕重、男女是平權的。

林慧如說，孩子是婦女朋友心頭最軟的那塊肉，幼兒托育是非常重要的政策，昨天縣府已起頭推動縣內非營利幼兒園的設立，更持續推動祖孫托育的政策，期待李進勇繼續領航我們，看顧國家的未來（孩子）就是對媽媽姊妹們的大幫忙。

李進勇表示，他在上任後，秉持著當初姐妹們賦與的信任與期望，在教育面，縣府為落實減輕家長負擔，我們成功的推出教育三貼心政策─教科書免費、免費牛奶、子宮頸癌疫苗注射，爲的就是替媽媽們看顧孩子的健康、學習、成長；在食安面，縣府也全面推動校園食安5環的食品安全把關機制，讓孩子食的安心，家長放心。

在婦女權益方面，李進勇表示，已成立縣內首座雲林女子館、推動辦理婦女行動中心、辦理婦女生活狀況及福利需求調查，以貼近在地婦女福利服務需求，並促進婦女社會參與、宣導婦女福利業務及提升在地居民性別平權意識，106年縣府攜手地檢署合作成立全國首創「雲林地區婦幼保護聯繫平台」，為的就是全面落實婦女權益的保障。