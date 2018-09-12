促轉會擬追「加害者責任」 侯：參選前民進黨視我為人才

2018-09-12 11:05

〔記者李雅雯／新北報導〕九合一選舉新北市選情各家兵馬視作欲搶攻的灘頭堡，鏡週刊今天出刊披露，行政院促進轉型正義委員會（促轉會）擬追究威權時代下的「加害者責任」。國民黨新北市長參選人侯友宜今天上午8點半在樹林區掃街拜票，對此他表示，「促轉會淪為東廠，作為選戰的打手」，另也提到參選前民進黨將其視作英雄人才；參選後不斷地用黨國資源污衊其本人和家庭。

黨外雜誌《自由時代》創辦人鄭南榕自焚，時任中山分局刑事組長侯友宜為當時現場指揮官，鏡週刊內容直指，促轉會持續蒐集不利侯友宜的資料、事證，點名其為「轉型正義最惡劣的例子」，擬規劃法規追究威權時代下的「加害者責任」。

侯友宜今天上午受訪指出「促轉會淪為東廠，作為選戰的打手」，接著再批評，在還沒參選之前，民進黨將其視作英雄人才，一直希望其能替他們（指民進黨）參選，在其參選後，民進黨不斷地用黨國資源污衊其和家庭，還用所有的國家機器誣陷人格，用這樣的方式來做為一種選戰打擊，「這樣對嗎？這樣對嗎？我希望選舉就是一種正向力量的選舉」。

前總統陳水扁接受媒體專訪時表示，看好侯友宜在新北市選情，另也提到「他是我一手栽培大的」。侯友宜對此表示，很謝謝很多當年共事的長官們、每個人的鼓勵與支持，「我會認真地做我自己，好好地打我這場選戰」。