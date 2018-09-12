週刊爆促轉會秘密會議打侯 藍委要張天欽下台

2018-09-12 10:55

〔記者林良昇／台北報導〕《鏡週刊》報導，促轉會內部會議談話內容曝光，內容顯示副主委張天欽密謀將苗頭指向國民黨新北市長參選人侯友宜，國民黨團今早召開記者會，黨團總召江啟臣認為是台灣民主的國際大醜聞，要求促轉會還原事實真相，張天欽下台、道歉，對有涉及選罷法之虞的情事，檢調必須展開調查。

《鏡週刊》今日報導，張天欽在8月24日與促轉會主秘許君如、研究員蕭吉男、曾建元、副研究員張世岳、吳佩蓉召開會議，內容提及侯友宜，還疑有自認為「東廠」的相關談話，涉及選戰操作，遭質疑淪為選戰打手。

國民黨團今早召開記者會，江啟臣抨擊，張天欽的會議重創台灣民主，是台灣民主的國際大醜聞，號稱促進轉型正義的超然中立機關淪為政治、選戰的打手，對過去為台灣民主努力的人情何以堪。

江啟臣表示，依據週刊報導內容，張天欽在促轉會裡面研擬相關個案，不講法律、不講程序正義，只想羅織罪名，讓侯友宜入罪，一年編了1億6千萬元預算的促轉會，內部會議居然是在準備「子彈」給執政黨，張天欽還稱對促轉會主委黃煌雄的定調「很不爽」，想翻案。

江啟臣痛批，會議中提及有民進黨8個立委當側翼，準備在立院修理侯友宜，涉嫌違反選罷法，意圖使人不當選，還自認為「東廠」，簡直噁心至極，促轉會之後的預算，國民黨要「通通刪掉」，對有違反選罷法之虞的情事，檢調必須展開調查。

江啟臣也說，今天是鄭南榕生日，但這樣的促轉會是民主的羞辱，蔡總統與行政院長賴清德應出來說明，也請促轉會全部揭露開會的內容，還原事實真相，否則對即將開議的國會朝野和諧有毀滅性的傷害。

國民黨團書記長曾銘宗表示，張天欽召開的會議簡直是無法無天、目無法紀、囂張跋扈，國民黨團要求張天欽下台，府院高層應對全民說明，否則國民黨團將盡洪荒之力追究到底。

國民黨團首席副書記長吳志揚則說，美國的「水門案」只是竊聽，就讓美國總統下台，今天的案件不是竊聽，而是號稱獨立機關的國家機器試圖操弄、介入選舉，當政治打手﹔蔡總統也是民進黨主席，對於此事是否了解，是知情還是默許？如果蔡總統有任何一點關係，「不用下台嗎？」

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