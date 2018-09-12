中廣交易案 NCC：將追查是否違反黨政軍條款

國家通訊傳播委員會（NCC）質疑當年國民黨並未完全退出中廣經營，違反廣電三法中黨政軍退出媒體條款。圖為中廣松江大樓外觀。（資料照）

2018-09-12 09:53

〔記者劉力仁／台北報導〕國民黨前主席馬英九因三中交易案被起訴，當年中廣交易案密約規範「買方付款不到9成，華夏公司可推薦董監事」，引起國家通訊傳播委員會（NCC）關注，質疑當年國民黨並未完全退出中廣經營，違反廣電三法中黨政軍退出媒體條款，NCC發言人翁柏宗表示，NCC已經要求地檢署提供起訴相關資料，研析後將提委員會議決定下一步動作。

媒體今天報導行政院黨產會最快10月認定中廣為國民黨附隨組織，行政處分一旦祭出，中廣近70億元資產將全數凍結；其中最大一筆為國民黨變賣中廣土地（今為北市宏盛帝寶）賺進68億元，再轉手買入的松江大樓、林森大樓，黨產會擬收歸國有處理。

翁柏宗表示，黨產會最後如何認定，NCC予以尊重，就NCC的立場，看到起訴書中密約規範後，必須釐清當年中廣交易案是否有隱匿NCC委員情況，如有隱匿，NCC不排除重新審議此交易案，是否違反廣電三法。

國民黨為了符合廣電三法修法後「黨政軍退出媒體」規定，民國96年間將中廣售予媒體人趙少康，但外界不斷質疑趙低價取得中廣內情不單純。當年趙少康向NCC遞件申請股權轉讓時，承諾落實黨政軍退出中廣，NCC因此通過股權轉讓案。但黨產會調查三中交易案過程中，NCC赫然發現中廣交易時雙方議定趙少康給付股款未達9成之前，中廣超過2分之1的董事及一席監察人以及財務主管，由華夏推薦或指派，中廣部分營運重要決定也需徵得華夏同意。

由於交易金額達57億元，但起訴書提及趙少康前後只付10億元，遠不及總額9成，國民黨委任處理中廣案的律師陳明暉繼任中廣董事，財務主管龍明春也留任，都被質疑可能是受國民黨委任之人事安排。

法界人士分析，若NCC確認趙少康違反黨政軍條款，依情節輕重處置包括：依廣電法處最高2百萬元罰鍰；依行政程序法廢止96年許可股權轉讓行政處分之一部或全部；趙未提供正確契約，且隱匿國民黨實質控制中廣情事，NCC依行政程序法撤銷許可。

一旦廢止或撤銷行政處分，中廣應回復至華夏公司持有之狀態，但原華夏公司已不存在，中廣將返還予國民黨或其黨營事業，也可能即刻產生不當黨產的問題，整個中廣收歸國有。