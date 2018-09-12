拾荒阿桑照片觸動扁心 勇哥：底層台灣人的宿命與韌性

2018-09-12 09:49

〔記者王榮祥／高雄報導〕陳致中傳了一張街頭拜票照片，說明87歲阿桑推這一車資源回收只有20元，聽了很心酸，新勇哥物語解讀，這是「底層台灣人的宿命與韌性」！？

小勇表示，87歲拾荒阿桑小扁媽4歲，本應在家含飴弄孫，看她還在為三餐溫飽勞碌奔波，內心既難過又不捨。

勇弟說，終於可體會阿扁總統為什麼要發放老人年金的用心，雖然區區3000元微不足道，當年只是要給年滿65歲以上老年人一個尊嚴，不必跟兒女伸手要零用金﹔沒想到當年的「零用錢」，如今卻成為很多老年人的「生活費」。

小勇回顧，老人年金3000元與老農津貼從3000元調高到6000元，都是縮短貧富差距的具體實踐之一。

勇弟則說，當年要實施老農津貼加碼，每增加1000元，一年就要多花84億元，增加3000元，一年就要多花252億，也有人不以為然說浪費，因為老農對國家並沒多大貢獻，這點他非常沒辦法接受。

勇弟認為，拿槍桿的可有貢獻，拿鋤頭的也是功不可沒，政府對榮民就養、就醫、就學、就業照顧不遺餘力，老農則什麼也沒有！？何況過去軍公教幾乎年年調薪，老農津貼3000元反而一成不變！

勇哥解讀87歲拾荒阿桑的故事與啟示，就是英雄不論出身低，並引述阿扁說過的話：「貧窮是上帝所賜最好的禮物」！