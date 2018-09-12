黃文玲喊出「改變投票思維」 毋須含淚投藍綠

2018-09-12 09:29

〔記者張聰秋／彰化報導〕受到台北市長柯文哲白色力量崛起，無黨籍的彰化縣長參選人黃文玲，喊出「改變投票思維」的選舉口號，希望彰化鄉親改變選舉觀念，不要再用老舊投票思維，擔心票投給無黨籍也選不上，傾向投給有政黨背景的參選人，陷入藍綠政黨的框架，演變成含淚投票，如此將永遠改變不了藍綠惡鬥的政治文化。

黃文玲說，台灣每次選舉結果，總是具有政黨背景的候選人得利，尤其是無黨籍縣市長候選人，縱然再優秀，得票率總是不高，綜觀會有這樣的現象，跟選民投票的思維有非常大的關連。

何謂選民投票思維？黃文玲引用平安學術文教基金會董事長陳國雄老師的觀點，她解釋說，長期以來台灣選民一直被藍綠所綁架，投票的傾向，總是認為有政黨背景的候選人才會當選，選民很在意，投下的票有沒有價值感，所以對於無黨籍候選人，縱然很認同，唯因往往認為不會當選，唯恐投下的票不具有價值感，白白浪費掉，轉而寧可投給選民本身事實上並不認同，但認為會當選的有黨籍候選人，所以才會出現含淚投票。

黃文玲表示，陳老師一針見血點出問題，她相當認同，希望年底選舉，選民可以轉換一下投票的思維，認真思考手中神聖選票其真正的價值，是要投給選民自己認同的賢能之士，鼓勵賢能之士勇於參選，而不要在乎是否會當選，如此才能讓賢能之士發揮滴水穿石之力，撼動台灣選舉與反建制政治文化。

黃文玲指出，如果選民能轉變投票思維，不要為了求價值而含淚投票，就能鼓勵真正的賢能之士勇於挺身而出參選，台灣的政壇才不致於長期被藍綠政黨把持操弄。

在彰化推動「白色力量彰化連線」的黃文玲，她強調，自己會秉持父親老縣長黃石城的治縣理念，以民意為依歸，會以國際與企業經營的經驗，帶給彰化不一樣的未來，她懇請鄉親努力幫她宣傳拉票，讓「白色力量彰化連線」在彰化發酵，大家一起用改變投票思維的力量，翻轉彰化、推翻傳統藍綠高牆。