黨產會認定中影為國民黨附隨組織 資產將全數凍結

行政院黨產會查閱數百份卷宗，將在9月18日認定中影公司為國民黨之附隨組織，全數凍結中影資產。（資料照）

2018-09-12 07:59

黨產會：中影被賤賣 脫離國民黨控制

〔記者陳鈺馥、施曉光／台北報導〕前國民黨主席馬英九涉賤賣三中黨產，經台北地檢署依違反「證券交易法」特別背信罪起訴後，行政院黨產會查閱數百份卷宗，將在9月18日（下週二）認定中影公司為國民黨之附隨組織，全數凍結中影資產。

據透露，北檢正式偵結三中案後，黨產會立案調查的中影、中廣二案，今年9月起將陸續收網祭出處分，「先中影、再中廣」，黨產會正連日挑燈夜戰，撰寫中影處分書。

黨產會發言人施錦芳證實，經黨產會調查，中影公司無庸置疑為國民黨的附隨組織，並以非相當對價脫離國民黨控制，將盡速在九月做出認定。

國民黨：聽證會都省略 十足政治辦案

國民黨發言人洪孟楷昨日回應，外界早預測黨產會主委林峯正在8日就任週年前後要繳出「成績單」，卻連聽證會都省略，根本就是「十足的政治辦案」、「噁心至極」。

黨產會調查發現，據文獻史料或國民黨對外說法，中影、中廣在過去百分之百為國民黨所有；黨產會調閱檢方起訴書及卷宗，發現諸多更新、更明確證據。

據悉，黨產會調閱被特偵組「查無不法」簽結的三中案卷宗，前黨產會主委顧立雄、委員連立堅發現「中影股權鑑價低估」，中投公司2006年以每股65元價格出售中影股權，顯低於市場行情。黨產會也約談替中影做會計簽證的林寬照，發現西門町新世界大樓、中影文化城、八德華夏大樓是以公告現值估算。黨產會蒐集事證後，正式向北檢告發，檢方之後找到馬英九唆使「回饋」出售黨產的錄音檔。

起訴內容顯示，賣給正崴董座郭台強的新世界大樓等三大不動產，國民黨平白損失12.3億多元，中影交易案讓利高達18億元。

黨產會委員表示，一旦中影被認定為附隨組織後，中影董事長郭台強經營的中影，名下財產全部凍結，須先向黨產會申請許可才能動支，黨產會將首度控管戲院財務。