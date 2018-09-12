總統府高官被爆多次進她香閨 女秘書背景曝光

2018-09-12 08:24

〔即時新聞／綜合報導〕總統府第二局局長邱昌嶽，被週刊爆出疑似婚外情，多次進女子古恩華的香閨，對此邱昌嶽嚴正否認傳聞，直說「太可惡了，是誰亂講？」古女則懷疑遭同事陷害。週刊報導，古女任職內政部，也是邱昌嶽在內政部時的秘書，兩人過去是工作上的上級與下屬，也是政大行政管理碩士的學長與學妹關係。

《壹週刊》報導，邱昌嶽的妻子任職於農委會，夫妻倆有2個孩子，邱平日生活相當固定。出門都不搭車或開車出門，每天早上7點準時騎車載孩子到台北市上學，再騎到總統府上班，約會也都騎機車代步，甚少有應酬，每天下班回家或到板橋古女家約會，晚餐必買臭豆腐，可說愛臭豆腐成痴。

報導提到，9月6日晚上，邱昌嶽被目擊，下班先到古女家附近買了臭豆腐與粉圓才進她家，古女則打扮豔麗，穿著大紅及膝裙。但當天兩人似乎鬧彆扭，邱背著包包下樓，卻沒離開，接著打起電話，一會要騎車，一會又要走回古女家，講完電話又猛傳訊息，約20分鐘才又走回古女家，約1個半小時後才離開。

9月2日中午，則有人聽到古恩華住處傳出一男一女激動對話，女子不停對男子埋怨說「每一個人都在打壓」，也多次提到「內政部」，音量大到就連在電梯口都聽得見。有知情人士透露，邱昌嶽都是直接拿鑰匙開古家門，甚至以為邱昌嶽就是該戶的男主人。