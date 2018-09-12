總統府高官被爆黏小三 進美豔秘書香閨必帶臭豆腐

總統府第二局局長邱昌嶽。（資料照）

2018-09-12 07:30

〔即時新聞／綜合報導〕今年6月從內政部常務次長調任總統府第二局局長的邱昌嶽，媒體報導疑似婚外情，被爆料8月17日當天，與他在內政部時的秘書古恩華共度七夕情人節，於8月23日至9月9日間，前往古恩華香閨5次。邱昌嶽則嚴正否認婚外情傳聞，直說「太可惡了，是誰亂講？」

《壹週刊》報導指出，有爆料者控訴邱昌嶽和古恩華疑有婚外情，8月17日情人節的晚上，兩人被目擊一起漫步在復興南路靜巷內。週刊進一步追查發現，邱昌嶽只要在台北，每週四和週日都會騎機車到古恩華板橋住處，邱昌嶽出入古女家時，都會戴上黑口罩，且經常買臭豆腐。

報導提到，邱昌嶽每週2次進女秘書香閨，邱在9月2日星期日當天上午，就被發現機車停放在古女家樓下，一直到下午近4點騎車離開；9月9日同樣星期日，當天暴雨狂下，邱仍冒著滂沱雨勢，騎車到古女家樓下，熟門熟路上樓，同樣待了約6小時。8月23、30日及9月6日三次的星期四晚間，邱在晚上6點多下班後，都直奔古女家，2、3個小時後才離開。

而在8月23日南部發生水災之際，蔡總統隔天一早就南下勘災，邱也隨行，而他也在前一天下班後就先到古女香閨報到，密會2個多小時才回家。

讓人意外的是，邱昌嶽的妻子及小孩，竟都與古女互加臉書好友，去年底邱妻po出全家出遊照，古女還按讚，古女也曾在臉書留言祝賀邱的小孩生日快樂，小孩也回「謝謝阿姨。」

邱昌嶽痛斥「亂講」 妻子：要有憑有據

根據報導，邱昌嶽對婚外情傳聞氣憤回應「是誰亂講？」直說「太可惡」，也強調調任後和古女就沒見過面，僅電話聯繫公務，發誓自己沒說謊。他也解釋七夕當天是因為吃素，和古女及另名也吃素的朋友一起聚餐，解釋自己和古女是非常熟的朋友，彼此家人都認識，但這與他一開始強調與古恩華沒聯繫的說法，似乎矛盾。

古恩華指空穴來風 懷疑是遭同事陷害

邱妻則回應，她和古恩華認識多年，不認為丈夫和古女會逾矩，要有憑有據才能寫。古恩華則不願正面回應，說一切是空穴來風，懷疑是遭同事陷害。